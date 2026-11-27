Дженнифер Лопес поделилась трогательными моментами воссоединения семьи: её дети-близнецы, Макс и Оскар, вернулись домой из колледжа.

Звезда рассказала поклонникам о своих планах на День благодарения и сообщила, что её дети-близнецы, Макс и Оскар, вернулись домой из колледжа. 57-летняя Джей Ло опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных в этот особенный день, на которых запечатлены её родные, приехавшие отпраздновать вместе с ней.

Воссоединение семьи Дженнифер Лопес

На первом фото Дженнифер сидит на диване в окружении семьи, а рядом с ней — её 18-летний сын Оскар (ранее известный как Эмма). Хотя Макса на этом снимке нет, в подписи к посту певица отметила, что он тоже дома.

"Проснулась с чувством благодарности в доме, полном родных. Мои дети, которые вернулись из колледжа на выходные, спят в соседних комнатах. Мы готовы приготовить угощения и соблюдать все традиции этого дня, но сегодня я больше всего думаю именно о благодарности", — написала она.

Видео дня

"Этот день всегда был посвящён благодарности. И ещё никогда я не была настолько благодарна за всю любовь в моей жизни и за ту прекрасную жизнь, которую я проживаю рядом со своими близкими", — добавила Джей Ло.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"Пустое гнездо" Дженнифер Лопес

Дети исполнительницы хита "On the Floor" покинули родительский дом в сентябре, чтобы начать учебу в колледже, оставив звезду одну.

Дженнифер родила близнецов в 2008 году от своего бывшего мужа, латиноамериканской звезды Марка Энтони — за три года до того, как пара решила расстаться. В 2021 году она возобновила отношения с актёром Беном Аффлеком — почти через два десятилетия после того, как они расторгли помолвку, — а в 2022 году пара поженилась, однако уже через два года они расстались.

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