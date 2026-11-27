Дженніфер Лопес поділилася зворушливими моментами возз'єднання сім'ї: її діти-близнюки, Макс і Оскар, повернулися додому з коледжу.

Зірка розповіла шанувальникам про свої плани на День подяки та повідомила, що її діти-близнюки, Макс і Оскар, повернулися додому з коледжу. 57-річна Джей Ло опублікувала в Instagram серію світлин, зроблених в особливий день, на яких зображені її рідні, які приїхали відсвяткувати разом з нею.

Возз'єднання сім'ї Дженніфер Лопес

На першому фото Дженніфер сидить на дивані в оточенні родини, а поруч із нею — її 18-річний син Оскар (раніше відома як Емма). Хоча Макса на цьому знімку немає, у підписі до допису співачка зазначила, що він також удома.

"Прокинулася з почуттям вдячності в домі, повному рідних. Мої діти, які повернулися з коледжу на вихідні, сплять у сусідніх кімнатах. Ми готові готувати частування та дотримуватися всіх традицій цього дня, але сьогодні я найбільше думаю саме про вдячність", — написала вона.

Відео дня

"Цей день завжди був присвячений вдячності. І ще ніколи я не була настільки вдячною за всю любов у своєму житті та за те прекрасне життя, яке я проживаю поруч зі своїми близькими", — додала Джей Ло.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Порожнє гніздо" Дженніфер Лопес

Діти виконавиці хіта "On the Floor" покинули батьківський дім у вересні, щоб розпочати навчання в коледжі, залишивши зірку наодинці.

Дженніфер народила близнюків у 2008 році від свого колишнього чоловіка, латиноамериканської зірки Марка Ентоні — за три роки до того, як пара вирішила розійтися. У 2021 році вона відновила стосунки з актором Беном Аффлеком — майже через два десятиліття після того, як вони розірвали заручини, — а у 2022 році пара одружилася, проте вже за два роки вони розійшлися.

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