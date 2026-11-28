Украинка Ангелина вместе со своим парнем проживает в Великобритании. Паре приходится экономить на многих вещах, чтобы жить в комфорте.

Из-за высокой стоимости жизни в Англии украинцы стараются сэкономить на воде, туалетной бумаге, бытовой химии и даже на транспорте. Подробнее об этом Ангелина рассказала на своей странице в TikTok.

Экономная жизнь в Великобритании

По словам девушки, воду они заказывают в сети ASDA примерно раз в полтора-два месяца, поскольку там она самая выгодная по цене. Даже с учетом доставки сумма получается вполне приемлемой. Ангелина отметила, что покупать воду в блоках в обычных местных магазинах — дело не из дешёвых.

Кроме того, пара экономит на туалетной бумаге, кухонных полотенцах и бытовой химии. Они заказывают их в интернете, так как там цены более доступные.

Видео дня

Также украинцы пользуются Scan&Go, когда отправляются за крупными покупками. Это быстрые покупки в супермаркетах, которые позволяют сканировать штрих-коды товаров, видеть цену и оплачивать их без очередей на обычных кассах.

"Когда едем за крупными покупками, то берем с собой такую штуку, и ходим по магазину, сканируя продукты этим устройством. А потом на кассе сканируем всё", — рассказала Ангелина.

Украинцы экономят в Великобритании Фото: TikTok

Экономия на транспорте

Украинка рассказала, что чаще всего они с парнем ездят на такси, чем на трамваях или автобусах. Потому что, как бы странно это ни звучало, такси в их городе обходится дешевле, чем поездки на общественном транспорте.

Недельный бюджет на продукты

Что касается расходов на продукты, то пара планирует себе недельный бюджет. На это у них уходит примерно 100 фунтов, и они стараются уложиться в эту сумму.

Кроме того, украинцы также пользуются клубными картами в магазинах — это значительно облегчает жизнь в Англии.

"Мы часто пользуемся купонами, и иногда разница в цене на некоторые продукты очень заметна", — отметила Ангелина.

Украинцы экономят в Великобритании Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец Роман проживает в Швеции и работает уборщиком на местном кладбище. Однако на зимний период мужчина остался без работы. Он откровенно рассказал, чем планирует заниматься в это время и на что будет жить.

Также мужчина решил провести эксперимент, показав, сколько продуктов можно купить в местном популярном магазине на деньги, полученные за два часа работы.

Кроме того, Алла, которая сейчас живёт в Испании, купила продуктов на 10 евро и показала, что из этого можно приготовить обед или ужин. Эксперимент поразил многих её подписчиков в соцсетях.