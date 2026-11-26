Украинец Роман проживает в Швеции и работает уборщиком на местном кладбище. Однако на зимний период мужчина остался без работы. Он откровенно рассказал, чем планирует заниматься в это время и за счет чего будет жить.

Роман уже второй год работает на кладбище. С сегодняшнего дня он стал безработным в Швеции. Однако мужчина не расстраивается и будет искать новую работу. Об этом украинец рассказал на своей странице в TikTok.

Как украинцы выживают за границей без работы

"Я остался без работы в Швеции. Сегодня мой последний день на шведском кладбище. Нет особых поводов для грусти", — заявил Роман.

По словам мужчины, в настоящее время он имеет возможность получать примерно половину своей зарплаты благодаря выплатам от правительства Швеции. Этого хватит на оплату аренды квартиры и немного на продукты. Кроме того, жене Романа также должны начислить небольшую сумму.

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"Но 50 процентов украинцев были бы довольны, ведь можно жить и ни о чём не беспокоиться. А я из тех остальных 50, которым хочется жить чуть лучше. Я буду искать возможности найти новую работу, где-нибудь подрабатывать, новые знакомства… Приятно, что Швеция не оставила нас в любом случае без средств, деньги все равно будут", — подчеркнул украинец.

Кстати, ранее Роман рассказывал, что его средняя заработная плата на шведском кладбище составляет три тысячи долларов в месяц.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Работа по вывозу мусора у многих ассоциируется с грязью, усталостью и скромным доходом. Впрочем, украинский блогер, работающий в этой сфере в Швеции, показал, что это может приносить тысячи долларов.

Украинец Андрей вместе со своей девушкой временно проживает в Швеции. Пара бесплатно живет в большом доме, расположенном в деревне в часе езды от города.

Кроме того, Кристина, которая работает уборщицей в Шотландии, показала, какой набор продуктов можно купить за один час работы.