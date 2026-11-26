Українець Роман проживає у Швеції і працює прибиральником на місцевому кладовищі. Втім, на зимовий період чоловік залишився без роботи. Він відверто розповів, чим планує займатися у цей час та за які кошти житиме.

Роман другий рік працює на кладовищі. Від сьогоднішнього дня він став безробітнім у Швеції. Однак чоловік не засмучується і буде шукати нову працю. Про це українець розповів на своїй сторінці у TikTok.

Як українці виживають за кордоном без роботи

"Я став безробітнім у Швеції. Сьогодні мій останній день на шведському кладовищі. Немає великого приводу засмучуватися", — заявив Роман.

За словами чоловіка, наразі він має можливість отримувати приблизно половину від своєї зарплати завдяки виплатам від уряду Швеції. Цього вистачатиме покривати орендну плату за квартиру і трохи на продукти. До того ж дружині Романа також мають нарахувати невеликі кошти.

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"Але 50 відсотків українців тішилися б, бо можна жити і ні за що не хвилюватися. Але я з тих інших 50, яким хочеться жити трохи краще. Я буду шукати можливості знайти нову роботу, десь підробляти, нові знайомства… Приємно, що Швеція не залишила в будь-якому варіанті, все рівно будуть гроші", — наголосив українець.

До речі, раніше Роман розповідав, що його середня заробітна плата на шведському кладовищі становить три тисячі доларів на місяць.

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Робота з вивезення сміття у багатьох асоціюється з брудом, втомою і скромним доходом. Втім, український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що це може приносити тисячі доларів.

Українець Андрій разом зі своєю дівчиною тимчасово проживає у Швеції. Пара безкоштовно мешкає у великому будинку, який розташований у селі за годину від міста.

Крім того, Христина, яка працює прибиральницею у Шотландії, показала, який продуктовий набір можна придбати за одну годину роботи.