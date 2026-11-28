Українка Ангеліна разом із хлопцем проживають у Великій Британії. Парі доводиться економити на багатьох речах, аби жити у комфорті.

Через дороге життя в Англії українці намагаються зекономити кошти на воді, туалетному папері, побутовій хімії і навіть транспорті. Детальніше про це Ангеліна розповіла на своїй сторінці в TikTok.

Економне життя у Британії

За словами дівчини, воду вони замовляють у мережі ASDA, приблизно раз у півтора-два місяці, оскільки там вона найвигідніша по ціні. Навіть разом із доставкою виходять досить адекватні кошти. Ангеліна зазначила, що купляти воду у блоках у звичайних місцевих магазинах – недешево.

Також пара економить на туалетному папері, рушниках для кухні і побутовій хімії. Їх вони замовляють в інтернеті, тому що там доступніші ціни.

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Окрім цього, українці користуються пристроєм Scan&Go, коли їдуть на великі закупи. Це швидкі покупки у супермаркетах, які дозволяють сканувати штрих-коди товарів, бачити ціну і оплачувати їх без черг на звичайних касах.

"Коли їдемо на великі закупи, то беремо із собою таку штуку, і проходимось по магазину, скануючи продукти на цей пристрій. А потім на касі скануємо все", — розповіла Ангеліна.

Українці економлять у Британії Фото: TikTok

Економія на транспорті

Українка розповіла, що частіше за все вони з хлопцем їздять на таксі, ніж на трамваях чи автобусах. Бо, як дивно б це не звучало, таксі в їхньому місті досить дешеве, ніж поїздки у громадському транспорті.

Тижневий бюджет на продукти

Щодо витрат на продукти, то пара планує собі тижневий бюджет. На це у них виходить орієнтовно 100 фунтів і вони намагаються вкластися.

Крім цього, також українці використовують клубні картки в магазинах – це значно спрощує життя в Англії.

"Ми використовуємо часто купони, і іноді різниця на деякі продукти дуже відчутна", — зазначила Ангеліна.

Українці економлять у Британії Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець Роман проживає у Швеції і працює прибиральником на місцевому кладовищі. Втім, на зимовий період чоловік залишився без роботи. Він відверто розповів, чим планує займатися у цей час та за які кошти житиме.

Також чоловік вирішив провести експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити у місцевому популярному магазині за гроші, одержані за дві години роботи.

Крім того, Алла, яка зараз живе в Іспанії, придбала харчі на 10 євро й показала, що з цього можна приготувати на обід або вечерю. Експеримент вразив багатьох її підписників у соцмережах.