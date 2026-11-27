В новой статье для кулинарного журнала Меган Маркл рассказала, что она обычно подаёт гостям во время праздников, а также поделилась идеями о "мелких деталях", которые способны сделать торжество по-настоящему особенным.

Она, принц Гарри и их дети планируют провести праздничный сезон в Великобритании — впервые за более чем шесть лет. Об этом пишет Mirror.

Что Меган Маркл готовит на Рождество

Герцог и герцогиня Сассекские последние шесть лет проживали в Соединённых Штатах после того, как в 2020 году сложили с себя обязанности членов королевской семьи.

В одном из будущих материалов кулинарного издания Меган рассказала о своём праздничном меню для гостей и о тех "мелочах", которые придают празднику особую атмосферу.

Герцогиня рассказала, что заранее запасает кухню продуктами для завтрака: бейглами (изделие из теста), ягодами, йогуртом, копченым лососем и каперсами (зеленые бутоны). Она также оставляет гостям записку, написанную от руки, в которой приглашает их угощаться всем, что есть под рукой.

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А когда Меган сама приходит в гости, она любит приготовить что-нибудь своими руками — в качестве приятного жеста благодарности. Это могут быть, например, пряные орехи, запеченные с медом, или кекс с ежевикой.

Герцогиня уделяет большое внимание и оформлению: по её словам, лента или веточка розмарина, использованные для украшения подарка, придают ему особую, продуманную нотку.

Меган Маркл Фото: Instagram

Мелочи, которые делают момент особенным

В зимнем выпуске журнала Bon Appétit будут представлены её рецепты. Меган отмечает: "Я убеждена, что именно такие мелочи превращают повседневные вещи в нечто особенное — особенно когда к вам приходят самые близкие люди".

Она добавляет: "Совершенно не обязательно делать что-то чрезмерное или помпезное".

Меган также рассказала, что любит накрывать стол заранее, ещё накануне — это позволяет ей не отвлекаться на хлопоты, когда приходят гости, а вместо этого в полной мере насладиться общением с ними.

Меган Маркл и принц Гарри с дочерью Фото: Instagram

А для тех, кто остаётся у неё на ночь, Меган настраивает кофемашину так, чтобы кофе был готов ещё до того, как гости проснутся. Поэтому, проснувшись, они сразу же чувствуют аромат свежесваренного кофе.

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