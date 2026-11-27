У новій статті для кулінарного журналу Меган Маркл розповіла, що вона зазвичай подає гостям під час свят, а також поділилася ідеями щодо "маленьких деталей", які здатні зробити святкування справді особливим.

Вона, принц Гаррі та їхні діти планують провести святковий сезон у Великій Британії — вперше за понад шість років. Про це пише Mirror.

Що Меган Маркл готує на Різдво

Герцог і герцогиня Сассекські останні шість років жили у Сполучених Штатах після того, як у 2020 році склали з себе обов’язки членів королівської родини.

В одному з майбутніх матеріалів кулінарного видання Меган розповіла про своє святкове меню для гостей і про ті "дрібниці", які надають святу особливої ​​атмосфери.

Герцогиня розповіла, що заздалегідь наповнює кухню продуктами для сніданку: бейглами (виріб з тіста), ягодами, йогуртом, копченим лососем і каперсами (пуп’янки зеленого кольору). Вона також залишає гостям записку, написану від руки, в якій запрошує їх пригощатися всім, що є під рукою.

Відео дня

А коли Меган сама приходить у гості, то любить готувати щось власноруч — як приємний жест подяки. Це можуть бути, наприклад, пряні горіхи, запечені з медом, або кекс із ожиною.

Герцогиня приділяє велику увагу й оформленню: за її словами, стрічка або гілочка розмарину, використані для декору подарунка, додають йому особливої, продуманої нотки.

Меган Маркл Фото: Instagram

Дрібниці, які роблять момент особливим

У зимовому випуску журналу Bon Appétit будуть представлені її рецепти. Меган зазначає: "Я переконана, що саме такі дрібниці перетворюють буденні речі на щось особливе — особливо коли до вас приходять найближчі люди".

Вона додає: "Зовсім не обов’язково робити щось надмірне чи помпезне".

Меган також розповіла, що любить сервірувати стіл заздалегідь, ще напередодні — це дозволяє їй не відволікатися на клопоти, коли приходять гості, а натомість повноцінно насолодитися спілкуванням з ними.

Меган Маркл та принц Гаррі з дочкою Фото: Instagram

А для тих, хто залишається в неї з ночівлею, Меган налаштовує кавомашину так, щоб кава готувалася ще до пробудження гостей. Тож, прокинувшись, вони одразу відчувають аромат свіжозвареної кави.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці з дітьми.

Гаррі після візиту до Львова заявив про готовність повернутися до армії через загрозу з боку РФ.

Також стало відомо, як Кейт Міддлтон під час нещодавнього візиту до Індії відмовила прихильнику в проханні.