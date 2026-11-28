Блогерша Екатерина Пушкина, которая уже 10 лет живёт в Китае, недавно родила второго ребёнка от мужа-китайца. По местным правилам ей придётся месяц прожить в послеродовом центре.

Сразу после выписки всех женщин в Китае отправляют на "месячное сидение". Там считается, что первый месяц после беременности — самый уязвимый. Поэтому, согласно китайским традициям, это время полностью посвящается сохранению психического и физического здоровья. Об этом Екатерина рассказала на своей странице в Instagram (pushkinapushkina).

Как выглядит послеродовой центр в Китае

В таком месте за мамой и ребенком ухаживает целая команда профессиональных сотрудников. Обычно это похоже на гостиничный номер, полностью оборудованный для проживания женщины и новорожденного малыша.

Такие центры предоставляют всё необходимое для первого месяца жизни малыша: подгузники, пелёнки, всё для гигиены и даже бутылочки. Таким образом, женщине не нужно задумываться о том, что нужно подготовить.

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Кроме того, для мамы предусмотрена одежда и средства гигиены на время пребывания в центре. Помимо этого, с женщиной круглосуточно будет находиться няня для малыша, которая сможет полностью взять на себя уход за ребенком в первый месяц.

"Во время моих первых родов это было очень удобно, потому что меня научили абсолютно всему. А также наладили режим сна и кормления ребенка. Каждый день обязательно приходит врач, чтобы проверить здоровье ребенка и мамы", — рассказала Екатерина.

Послеродовой центр в Китае Фото: Instagram Послеродовой центр в Китае Фото: Instagram

Самое приятное для украинки — это восстановление физического здоровья. В центре есть спа-салон со специальными процедурами для молодых мам, направленными на восстановление тела после родов.

В центре также предоставляется полноценное пятиразовое питание от шеф-повара.

"В общем, маме не нужно ни о чём думать", — подчеркнула блогерша.

Сейчас Екатерину уже перевели в послеродовой центр, и она подробно рассказала, как проходит её день.

Послеродовой центр в Китае Фото: Instagram

В комментариях под постом многие отметили, что мечтают о том, чтобы в Украине открыли подобное учреждение.

"Я уже не планирую рожать, но хочу, чтобы такие центры функционировали в Украине и не только, чтобы это стало нормой для мам и для общества в целом";

"Как же я хочу, чтобы украинки любили себя и уважали так же, как мудрые женщины в Китае!";

"Боже, это рай!".

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