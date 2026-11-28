Українка здивувала післяпологовим центром у Китаї: "Це рай" (відео)
Блогерка Катерина Пушкіна, яка 10 років живе у Китаї, нещодавно народила другу дитину від чоловіка-китайця. За місцевими правилами, їй доведеться місяць жити у післяпологовому центрі.
Одразу після виписки усіх жінок Китаю відправляють на "місячне сидіння". Там вважається, що перший місяць після вагітності – найвразливіший. Тому за китайськими традиціями цей час повністю присвячується зберіганню психічного і фізичного здоров’я. Про це Катерина розповіла на своїй сторінці в Instagram (pushkinapushkina).
Як виглядає післяпологовий центр Китаю
У такому місці купа професійного персоналу доглядає за мамою і дитиною. Зазвичай це виглядає як готельний номер з повним обладнанням для перебування жінки і новонародженого малюка.
Такі центри надають все необхідне для першого місяця дитинки: памперси, пелюшки, все для гігієни і навіть пляшечки. Таким чином, жінці не потрібно думати, що підготувати.
Також для мами є одяг і гігієна на час перебування у центрі. Крім цього, з жінкою 24/7 буде знаходитися няня для дитинки, яка може повністю взяти на себе догляд за малюком у перший місяць.
"У мої перші пологи – це було дуже зручно, бо вони мене навчили абсолютно всьому. А також налагодили режим сну і годування дитини. Кожен день обов’язково приходить лікар на перевірку здоров’я дитини і мами", — розповіла Катерина.
Найприємніше для українки – це відновлення фізичного здоров’я. У центрі є спа зі спеціальними процедурами для новоспечених мам, які направлені на повернення тіла до ладу після пологів.
У центрі також є повноцінне п’ятиразове харчування від шеф-кухаря.
"Загалом мамі не треба думати ні про що", — наголосила блогерка.
Зараз Катерину вже перевели до післяпологового центру і вона детально показала, як проходить день.
У коментарях під дописом багато хто зазначив, що мріють, аби в Україні відкрили схожий заклад.
- "Я вже народжувати не планую, але хочу, щоб такі центри функціонували в Україні і не тільки, щоб це було нормою для мами і загалом для суспільства";
- "Як я хочу, щоб українки любили себе і поважали так само, як мудрі жінки в Китаї!";
- "Боже, це рай!".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогерка Катерина Пушкіна, яка живе у Китаї, розповіла про заборону на законодавчому рівні визначати стать дитини.
- У жінки був плановий кесарів розтин через певні покази. Вона вперше поділилась, як пройшли пологи у Китаї.
До речі, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася особистою історією народження доньки. Спортсменка зізналася, що пологи виявилися значно складнішими, ніж вона очікувала.