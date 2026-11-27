62-летняя вдова Курта Кобейна поразила внешним видом без макияжа (фото)
Американская певица и солистка группы Hole, 62-летняя Кортни Лав, поразила поклонников, показав, как она выглядит без фильтров и макияжа.
Звезда опубликовала в Instagram селфи без какой-либо ретуши, чем несказанно поразила своих поклонников.
Кортни Лав появилась без макияжа
Как написала вдова Курта Кобейна, это она после процедуры Korean Glass Skin facial, которая состоит из нескольких этапов: глубокого очищения, деликатной эксфолиации, многослойного увлажнения и массажа или аппаратных процедур. Всё это звезда делала в лондонском салоне.
"Никаких фильтров на моей коже. Это просто безумие, — написала Кортни под фото. — Сегодня я прошла корейскую процедуру для достижения эффекта "стеклянной кожи" (Skin Glass facial) у @dr_marwaali и @dr.costas.papageorgiou — лучшего дерматолога в Лондоне".
Многие комментарии были полны восторга.
"У Кортни невероятная аура, она такая харизматичная и красивая", — написал один из пользователей, а другой добавил: "Красавица, моя дорогая!". Дизайнер Марк Джейкобс прокомментировал: "Сияет, как сияет!", а модель Кристен Макменами воскликнула: "Вау".
Впрочем, не все комментарии были одобрительными: некоторые заметили, что бывшая солистка группы Hole, вероятно, прибегала к косметическим процедурам и раньше. "Я её люблю, но это качественная пластическая хирургия. Ну и, конечно, хороший уход за кожей", — написала одна из подписчиц. "Никаких фильтров, зато куча хирургов", — добавил другой пользователь.
Лав, которая в свое время была замужем за Куртом Кобейном, ранее признавалась, что в начале карьеры сделала ринопластику (операцию на носу).
Как известно, у певицы есть 34-летняя дочь Фрэнсис Бин Кобейн от музыканта Курта Кобейна, который покончил с собой через два года после её рождения.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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Фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года. Поклонники, друзья и детективы называют различные причины смерти певца.