Американская певица и солистка группы Hole, 62-летняя Кортни Лав, поразила поклонников, показав, как она выглядит без фильтров и макияжа.

Звезда опубликовала в Instagram селфи без какой-либо ретуши, чем несказанно поразила своих поклонников.

Кортни Лав появилась без макияжа

Как написала вдова Курта Кобейна, это она после процедуры Korean Glass Skin facial, которая состоит из нескольких этапов: глубокого очищения, деликатной эксфолиации, многослойного увлажнения и массажа или аппаратных процедур. Всё это звезда делала в лондонском салоне.

"Никаких фильтров на моей коже. Это просто безумие, — написала Кортни под фото. — Сегодня я прошла корейскую процедуру для достижения эффекта "стеклянной кожи" (Skin Glass facial) у @dr_marwaali и @dr.costas.papageorgiou — лучшего дерматолога в Лондоне".

Видео дня

Многие комментарии были полны восторга.

"У Кортни невероятная аура, она такая харизматичная и красивая", — написал один из пользователей, а другой добавил: "Красавица, моя дорогая!". Дизайнер Марк Джейкобс прокомментировал: "Сияет, как сияет!", а модель Кристен Макменами воскликнула: "Вау".

Впрочем, не все комментарии были одобрительными: некоторые заметили, что бывшая солистка группы Hole, вероятно, прибегала к косметическим процедурам и раньше. "Я её люблю, но это качественная пластическая хирургия. Ну и, конечно, хороший уход за кожей", — написала одна из подписчиц. "Никаких фильтров, зато куча хирургов", — добавил другой пользователь.

Лав, которая в свое время была замужем за Куртом Кобейном, ранее признавалась, что в начале карьеры сделала ринопластику (операцию на носу).

Кортни Лав Фото: Instagram

Как известно, у певицы есть 34-летняя дочь Фрэнсис Бин Кобейн от музыканта Курта Кобейна, который покончил с собой через два года после её рождения.

Кортни Лав Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

34-летняя дочь Курта Кобейна — Фрэнсис Бин Кобейн — впервые за восемь лет появилась на публике.

Детектив полиции Сиэтла заявил, что расследование смерти 27-летнего фронтмена группы Nirvana изначально было проведено ненадлежащим образом — три ключевых доказательства были упущены из виду.

Фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года. Поклонники, друзья и детективы называют различные причины смерти певца.