Американська співачка і фронтвумен гурту Hole, 62-річна Кортні Лав вразила фанатів, продемонструвавши, як виглядає без фільтрів та макіяжу.

Зірка опублікувала в Instagram селфі без жодної ретуші, чим неабияк вразила своїх шанувальників.

Кортні Лав показалася без макіяжу

Як написала вдова Курта Кобейна, це вона після процедури Korean Glass Skin facial, яка складається з кількох етапів: глибокого очищення, делікатної ексфоліації, багатошарового зволоження та масажу або апаратних терапій. Усе це зірка робила в салоні Лондона.

"Жодних фільтрів на моїй шкірі. Це просто божевілля, — написала Кортні під фото. — Сьогодні я зробила корейську процедуру для досягнення ефекту "скляної шкіри" (Skin Glass facial) у @dr_marwaali та @dr.costas.papageorgiou — найкращого дерматолога в Лондоні".

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Багато коментарів були сповнені захоплення.

"У Кортні неймовірна аура, вона така харизматична й гарна", — написав один із користувачів, а інший додав: "Красуня, люба моя!". Дизайнер Марк Джейкобс прокоментував: "Сяє, так сяє!", а модель Крістен Макменамі вигукнула: "Вау".

Утім, не всі коментарі були схвальними: дехто зауважив, що колишня фронтвумен гурту Hole, ймовірно, вдавалася до косметичних втручань і раніше. "Я її люблю, але це якісна пластична хірургія. Ну і, звісно, ​​хороший догляд за шкірою", — написала одна з підписниць. "Жодних фільтрів, зате купа хірургів", — додав інший користувач.

Лав, яка свого часу була одружена з Куртом Кобейном, раніше зізнавалася, що на початку кар’єри зробила ринопластику (операцію на носі).

Кортні Лав Фото: Instagram

Як відомо, у співачка є 34-річна донька Френсіс Бін Кобейн від музиканта Курта Кобейна, який наклав на себе руки через два роки після її народження.

Кортні Лав Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

34-річна донька Курта Кобейна — Френсіс Бін Кобейн —вперше за вісім років вийшла на публіку.

Детектив поліції Сіетла заявляв, що розслідування смерті 27-річного фронтмена гурту Nirvana спочатку було проведено неналежним чином — три ключові докази були випущені з уваги.

Фронтмен Nirvana Курт Кобейн наклав на себе руки 5 квітня 1994 року. Шанувальники, друзі та детективи називають різні причини смерті співака.