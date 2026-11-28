Актёр Дэниел Стерн, известный по роли грабителя Марва в первых двух частях фильма "Один дома", заработал 3,59 миллиона долларов благодаря малоизвестному пункту своего контракта. Теперь артист не исключает возможности вернуться к франшизе в новом продолжении.

Изначально за участие в первом фильме Стерну предложили гонорар в размере 300 тысяч долларов. Однако во время подготовки к съемкам второй части актер узнал, что его коллега Джо Пеши, сыгравший Гарри, получает значительно больше — 3 миллиона долларов, сообщает издание UNILAD.

После этого Стерн уволил своего агента и обратился к студии с просьбой пересмотреть условия контракта.

Актёр объяснял, что понимал важность своей роли для фильма, но в то же время не хотел выдвигать слишком много требований, поскольку ему нравились и проект, и его персонаж.

В итоге студия согласилась выплатить Стерну 1,5 миллиона долларов, а также предусмотреть в контракте один процент от общей кассовой выручки фильма.

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Фильм "Один дома 2" собрал в прокате 359 миллионов долларов. Благодаря этому пункту контракта актёр дополнительно получил 3,59 миллиона долларов.

Интерес к франшизе вновь возрос после новости о подготовке сиквела с участием Маколея Калкина, который вернётся к роли Кевина Маккалистера. По информации Deadline, идею нового фильма предложил сам Калкин. К работе над сценарием и продюсированием проекта присоединились Сет Роген и Эван Голдберг. В новой истории хотят показать, каким стал бы Кевин во взрослом возрасте и как он выглядел бы в роли отца.

Дэниел Стерн также прокомментировал возможность возвращения в франшизу. По его словам, он был бы более заинтересован в продолжении фильма "Городские пижмы" (City Slickers), однако не исключает и участия в новом "Один дома".

Актёр пошутил, что не уверен, сможет ли он снова выполнять физически сложные комедийные трюки в роли Марва. В то же время просмотр комедии "Плохой дедушка" натолкнул его на мысль, что физический юмор с участием пожилого персонажа может быть забавным.

"Что бы ни появилось первым, я это сделаю", — заявил Стерн.

В последние годы актер отошел от активной работы в Голливуде. Он объяснял это желанием проводить больше времени с семьей и заниматься другими творческими увлечениями. По словам Стерна, постоянные поездки ради съёмок начали мешать его семейной жизни, поэтому он решил остаться дома.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Макколей Калкин может вернуться к роли Кевина МакКаллистера впервые за 35 лет в новом фильме франшизы "Один дома".

впервые за 35 лет в новом фильме франшизы "Один дома". Как выглядит невеста актера.

Кроме того, Калкина впервые заметили после смерти "мамы Кевина" Кэтрин О’Гари.