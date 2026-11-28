Актор Деніел Стерн, відомий за роллю грабіжника Марва у перших двох частинах фільму «Один вдома», заробив 3,59 мільйона доларів завдяки маловідомому пункту свого контракту. Тепер артист не виключає можливості повернутися до франшизи в новому продовженні.

Спочатку за участь у першому фільмі Стерну запропонували гонорар у 300 тисяч доларів. Однак під час підготовки до зйомок другої частини актор дізнався, що його колега Джо Пеші, який зіграв Гаррі, отримує значно більше — 3 мільйони доларів, повідомляє видання UNILAD.

Після цього Стерн звільнив свого агента та звернувся до студії з проханням переглянути умови контракту.

Актор пояснював, що розумів важливість своєї ролі для фільму, але водночас не хотів вимагати надто багато, оскільки йому подобалися проєкт і його персонаж.

Зрештою, студія погодилася виплатити Стерну 1,5 мільйона доларів, а також передбачити в контракті один відсоток від загальних касових зборів фільму.

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"Один вдома 2" зібрав у прокаті 359 мільйонів доларів. Завдяки цьому пункту контракту актор додатково отримав 3,59 мільйона доларів.

Інтерес до франшизи знову зріс після новини про підготовку продовження за участю Маколея Калкіна, який повернеться до ролі Кевіна Маккалістера. За інформацією Deadline, ідею нового фільму запропонував сам Калкін. До роботи над сценарієм і продюсуванням проєкту долучилися Сет Роген та Еван Голдберг. У новій історії хочуть показати, яким став би Кевін у дорослому віці та як він виглядав би в ролі батька.

Деніел Стерн також прокоментував можливість повернення до франшизи. За його словами, він був би більше зацікавлений у продовженні фільму "Міські піжони" (City Slickers), однак не відкидає й участі в новому "Один вдома".

Актор пожартував, що не впевнений, чи зможе знову виконувати фізично складні комедійні трюки в ролі Марва. Водночас перегляд комедії "Поганий дідусь" надихнув його на думку, що фізичний гумор за участю літнього персонажа може бути кумедним.

"Що б не з'явилося першим, я зроблю", — заявив Стерн.

Останніми роками актор відійшов від активної роботи в Голлівуді. Він пояснював це бажанням більше часу проводити з родиною та займатися іншими творчими захопленнями. За словами Стерна, постійні поїздки заради зйомок почали заважати його сімейному життю, тому він вирішив залишитися вдома.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна МакКаллістера вперше за 35 років у новому фільмі франшизи "Сам удома".

вперше за 35 років у новому фільмі франшизи "Сам удома". Який вигляд має наречена актора.

Крім того, Калкіна вперше помітили після смерті "мами Кевіна" Кетрін ОʼГари.