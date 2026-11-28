Впечатляющий особняк, показанный в сериале Fallout от Amazon, выставлен на продажу за 4 млн 250 тысяч долларов США, то есть около 190 млн гривен. В этом доме до наступления апокалипсиса и превращения в "Гуля" жил Купер Говард, роль которого исполнил актер Уолтон Хоггинс.

Просторный дом в Олд-Уэстбери, штат Нью-Йорк, был спроектирован известным архитектором Норманом Джаффе в 1977 году. Недвижимость выставлена на продажу агентством Compass.

Дом площадью более 491 "квадратов" с 5 спальнями и 7 ванными комнатами может похвастаться эффектными изогнутыми стенами, огромными стеклянными окнами, тремя каминами и внушительным вестибюлем высотой 9 метров.

Гранит, камень, дерево и стекло тщательно использованы повсюду, отражая рустикальный модернизм, которым славится творчество архитектора.

В доме имеется кухня в индустриальном стиле с большим центральным островом, столовая с видом на территорию, домашний кинотеатр и импровизированный спортзал с тренажерами.

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Расположенный на более чем двух гектарах участка дом, окруженный холмами и деревьями, предлагает уединение и просторные зоны отдыха на открытом воздухе в виде террас и патио, а также бассейн с подогревом.

В истории сделок отмечается, что недвижимость была продана в июле 2022 года за 2,8 млн долларов, но сейчас снова выставлена для покупателей.

Издание Patch пишет, что неподалеку от Олд-Уэстбери на Лонг-Айленде находятся еще два дома, которые фигурировали в крупных голливудских фильмах: дом семьи Бирнс в комедии 2000 года "Знакомство с родителями" и дом Джордана Белфорта в фильме "Волк с Уолл-стрит".

Фокус писал, что:

В США внезапно загорелась роскошная усадьба Уилла Смита стоимостью 42 млн долларов.

Анджелина Джоли продала свой дом в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов.

Кроме того, таунхаус на Манхэттене, в котором жила героиня Мег Райан в фильме "Вам письмо", выставлен на продажу почти за четыре миллиона долларов.