Принц Гарри и его отец, король Чарльз III, провели первую тайную встречу после того, как герцог Сассекский вернулся в Великобританию. Однако на ней не было ни Меган Маркл, ни их двоих детей.

78-летний монарх ещё в октябре пригласил младшего сына провести с ним время в королевской усадьбе Балморал в Шотландии. 42-летний принц Гарри согласился на приглашение и встретился с отцом без 45-летней Меган Маркл и их двоих детей — 7-летнего сына Арчи и 5-летней дочери Лилибет, пишет издание The Sun.

Продолжение спора или долгожданное примирение

По данным инсайдеров, это всего лишь четвертая встреча Чарльза и Гарри с момента коронации монарха, состоявшейся три с половиной года назад. Гарри посетил Балморал в выходные, пришедшиеся на субботу, 17 октября, — именно в это время король Чарльз находился в одиночестве в своём шотландском поместье.

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Король Чарльз и принц Гарри виделись всего четыре раза с момента коронации Морнаха Фото: The Associated Press

Королевский дворец держал этот визит в секрете. Пресс-секретари короля и принца Гарри отказались давать комментарии, о которых просили СМИ.

Неизвестно, что именно стало темой встречи членов королевской семьи. Однако один из инсайдеров сообщил, что между ними существует желание "поддерживать хорошие отношения". Несмотря на этот шаг, ожидается, что Гарри не присоединится к королевской семье в Сандрингем на Рождество, поскольку он сообщил о планах провести праздники вместе с Меган, детьми и тещей Дорией.

Между тем Меган Маркл, Арчи и Лилибет не виделись с королём с момента их возвращения в Великобританию три месяца назад.

Ранее инсайдеры сообщали, что возвращение принца Гарри с семьёй в Великобританию было связано с его желанием проводить больше времени с королевской семьёй. В частности, поводом послужила онкологическая болезнь, с которой столкнулся король Чарльз.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

злоумышленники проникли в резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон и ограбили членов королевской семьи;

принц Уильям хочет лишить Гарри, Меган Маркл и их детей королевских титулов, как только вступит на престол.

Кроме того, ранее Кейт Миддлтон сделала трогательное признание о своей борьбе с раком.