Принцесса Уэльская Кэтрин рассказала о своей жизни после постановки диагноза "рак", отметив, что "трудно вернуться к тому человеку, которым ты была раньше".

Об этом говорится в новом отрывке из готовящегося документального фильма BBC, пишет The Mirror.

Кейт Миддлтон рассказала о раке

Будущая королева рассказала, что после постановки диагноза "рак" ей пришлось "столкнуться с собственной смертностью".

44-летняя представительница королевской семьи откровенно рассказала о том, как болезнь изменила её жизнь, в новом фрагменте документального фильма "Исцеление".

Принцесса Уэльская впервые публично сообщила о своём диагнозе в марте 2024 года, а в январе следующего года объявила о наступлении ремиссии.

В новом отрывке из фильма Кейт говорит: "Рак действительно меняет тебя. Он меняет твоё тело — меняет тебя физически. Тебе приходится проходить лечение, операции… и всё, что с этим связано. Но диагноз "рак" вызывает и гораздо более глубокие внутренние изменения. Думаю, когда приходится встретиться лицом к лицу со своей уязвимостью… когда сталкиваешься со своей смертностью, приходится принять тот факт, что жизнь не бесконечна. В такие моменты действительно происходят внутренние перемены".

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Кейт Миддлтон Фото: Kensington Palace

По словам супруги принца Уильяма, это "раскрывает тебя, смягчает твоё сердце".

"И когда переживаешь нечто подобное, становится очень трудно вернуться к тому человеку, которым ты была раньше. Именно тогда возможны перемены. Именно тогда всё может обновиться и начать расти. И для меня этот путь — именно об этом. Это возможность исследовать, какой может быть жизнь и каким может быть исцеление — за пределами диагноза, за пределами лечения", — добавила принцесса Уэльская.

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