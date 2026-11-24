Принцеса Уельська Кетрін розповіла про своє життя після встановлення діагнозу "рак", зазначивши, що "важко повернутися до тієї людини, якою ти була раніше".

Про це йдеться в новому уривку з майбутнього документального фільму BBC, пише The Mirror.

Кейт Міддлтон заговорила про рак

Майбутня королева поділилася, що після діагностування раку їй довелося "зіткнутися з власною смертністю".

44-річна представниця монаршої родини відверто розповіла про те, як хвороба змінила її життя, у новому фрагменті документальної стрічки "Зцілення".

Принцеса Уельська вперше публічно повідомила про свій діагноз у березні 2024 року, а в січні наступного року оголосила про настання ремісії.

У новому уривку з фільму Кейт каже: "Рак справді змінює тебе. Він змінює твоє тіло — змінює тебе фізично. Тобі доводиться проходити через лікування, операції… і все, що з цим пов’язано. Але діагноз "рак" викликає й набагато глибші внутрішні зміни. Гадаю, коли доводиться зустрітися віч-на-віч із власною вразливістю… коли стикаєшся з власною смертністю, доводиться прийняти той факт, що життя не є нескінченним. У такі моменти справді відбуваються внутрішні зрушення".

Відео дня

Кейт Міддлтон Фото: Kensington Palace

За словами дружини принца Вільяма, це "відкриває тебе, пом’якшує твоє серце".

"І коли переживаєш щось подібне, стає дуже важко повернутися до тієї людини, якою ти була раніше. Саме тоді можливі зміни. Саме тоді все може оновитися й почати рости. І для мене цей шлях — саме про це. Це можливість дослідити, яким може бути життя і яким може бути зцілення — за межами діагнозу, за межами лікування", — додала принцеса Уельська.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон відмовила фанату в одному проханні, бо це проти правил.

Принцеса Уельська розповіла про відновлення після онкологічного захворювання та про те, що допомагає їй долати "складні часи".

Майбутня королева Великої Британії має напрочуд буденний спосіб навчити своїх трьох дітей твердо стояти на ногах. Усе починається на сімейній кухні.