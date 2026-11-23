Кейт Міддлтон твердо вирішила: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї не повинні вирости з очікуванням, що все за них робитимуть інші.

І майбутня королева Великої Британії має напрочуд буденний спосіб навчити своїх трьох дітей твердо стояти на ногах. Усе починається на сімейній кухні. Про це пише Page Six.

Домашні обовʼязки Уельських-менших

"Коли йдеться про хатні справи, Кейт надзвичайно організована, — розповів Крістофер Андерсен, автор книги "Кейт!", посилаючись на власні джерела. — Вона прагне прищепити дітям відчуття нормального життя, доручаючи їм виконувати власні обов’язки по дому. Вона складає графік, який вивішує на кухні, розподіляючи щоденні завдання між дітьми".

Щоранку Джордж, Шарлотта та Луї самі застеляють свої ліжка, готують собі сніданок і прибирають за собою.

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"Добре, що принц Джордж звик застеляти ліжко вдома, адже це один із обов’язків, які від нього очікуватимуть в Ітонському коледжі. Це цінний урок для будь-якої дитини, яка зростає в таких нетипових умовах", — додав автор.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт та Вільям — "тандем"

Кейт не приховує, що має особливу прихильність до однієї хатньої справи.

"Я люблю мити посуд. Справді люблю", — зізналася якось принцеса.

На запитання, чи допомагає їй Вільям, Кейт відповіла: "Він витирає посуд. Ми — чудовий тандем. До того ж ми залучаємо до цього дітей", — відповіла майбутня королева.

"Кейт і Вільям стали "командою з миття посуду" ще тоді, коли жили разом під час навчання в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, — пояснив Андерсен. — Їх зближували прості побутові справи: застеляння ліжок, чергування під час прання, приготування нескладних страв із макаронів та походи до місцевого супермаркету. Це, по суті, частина їхньої спільної сутності як пари — острівець нормального життя посеред реальності, сповненої величезного тиску й зовсім не схожої на звичайну".

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вільям був знайомий із хатньою працею ще до знайомства зі своєю майбутньою дружиною. За словами Андерсена, під час своєї річної перерви перед навчанням, яку він провів у Чилі, принц займався благодійною діяльністю: рубав дрова, застеляв ліжка, мив посуд і прав одяг. Цей досвід, можливо, допоміг йому підготуватися до повсякденних домашніх обов’язків, які згодом він розділив із Кейт.

Зокрема, принцеса Кетрін регулярно готує: вона, зокрема, пече торти на дні народження, робить тісто для піци та готує інші страви для родини. Вона також займається садівництвом.

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