Кейт Миддлтон твердо решила: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи не должны расти с ожиданием, что все за них будут делать другие.

И у будущей королевы Великобритании есть удивительно простой способ научить своих троих детей твердо стоять на ногах. Все начинается на семейной кухне. Об этом пишет Page Six.

Домашние обязанности Уэльских-меньших

"Когда речь заходит о домашних делах, Кейт чрезвычайно организована, — рассказал Кристофер Андерсен, автор книги "Кейт!", сославшись на собственные источники. — Она стремится привить детям ощущение нормальной жизни, поручая им выполнять свои обязанности по дому. Она составляет график, который вывешивает на кухне, распределяя ежедневные задачи между детьми".

Каждое утро Джордж, Шарлотта и Луи сами застилают свои кровати, готовят себе завтрак и убирают за собой.

Видео дня

"Хорошо, что принц Джордж привык застилать кровать дома, ведь это одна из обязанностей, которые от него будут ожидать в Итонском колледже. Это ценный урок для любого ребенка, растущего в таких нетипичных условиях", — добавил автор.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт и Уильям — "тандем"

Кейт не скрывает, что испытывает особую привязанность к одному из домашних дел.

"Я люблю мыть посуду. По-настоящему люблю", — призналась однажды принцесса.

На вопрос, помогает ли ей Уильям, Кейт ответила: "Он вытирает посуду. Мы — отличный тандем. К тому же мы привлекаем к этому детей", — ответила будущая королева.

"Кейт и Уильям стали "командой по мытью посуды" ещё тогда, когда жили вместе во время учёбы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, — пояснил Андерсен. — Их сближали простые бытовые дела: застилание кроватей, дежурство по стирке, приготовление несложных блюд из макарон и походы в местный супермаркет. Это, по сути, часть их общей сущности как пары — островчик нормальной жизни посреди реальности, полной огромного давления и совсем не похожей на обычную".

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Уильям был знаком с домашней работой ещё до знакомства со своей будущей женой. По словам Андерсена, во время своего годичного перерыва перед началом учебы, который он провел в Чили, принц занимался благотворительной деятельностью: рубил дрова, застилал кровати, мыл посуду и стирал одежду. Этот опыт, возможно, помог ему подготовиться к повседневным домашним обязанностям, которые впоследствии он разделил с Кейт.

В частности, принцесса Кэтрин регулярно готовит: она, в частности, печет торты на дни рождения, замешивает тесто для пиццы и готовит другие блюда для семьи. Она также занимается садоводством.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон отказала поклоннику в одной просьбе, поскольку это противоречит правилам.

Принцесса Уэльская рассказала о выздоровлении после онкологического заболевания и о том, что помогает ей преодолевать "трудные времена".

Король Великобритании Чарльз III рассказал об одном из своих любимых блюд после того, как много лет пропускал обед.