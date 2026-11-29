Принц Гаррі та його батько король Чарльз III провели першу таємну зустріч після того, як герцог Сассекський повернувся до Великобританії. Однак на ній не були ані Меган Маркл, ані їхні двоє дітей.

78-річний монарх ще у жовтні запросив молодшого сина провести із ним час у королівському маєтку Балморал, що у Шотландії. 42-річний принц Гаррі погодився на запрошення та зустрівся з батьком без 45-річної Меган Маркл та їхніх двох дітей — 7-річного сина Арчі та 5-річної доньки Лілібет, пише видання The Sun.

Продовження суперечки чи довгоочікуване примирення

За даними інсайдерів, це лише четверта зустріч Чарльза та Гаррі з моменту коронації монарха, яка відбулася три з половиною роки тому. Гаррі відвідав Балморал у вихідні, що припали на суботу, 17 жовтня, — саме у той час король Чарльз перебував наодинці у своєму шотландському маєтку.

Король Чарльз та принц Гаррі бачилися лише чотири рази з моменту коронації морнаха Фото: The Associated Press

Цей візит королівський палац тримав у таємниці. Прессекретарі короля та принца Гаррі відмовилися від коментарів, які запросили ЗМІ.

Відео дня

Невідомо, що саме стало темою зустрічі членів королівської родини. Однак один із інсайдерів розкрив, що між ними існує бажання "підтримувати добрі стосунки". Попри цей крок, очікується, що Гаррі не приєднається до королівської родини в Сандрінгемі на Різдво, оскільки він повідомив про плани провести святковий час разом із Меган, дітьми та тещею Дорією.

Тим часом Меган Маркл, Арчі та Лілібет не бачилися з королем з моменту їхнього повернення до Великої Британії три місяці тому.

Раніше інсайдери розповідали, що повернення принца Гаррі із сім'єю до Британії відбулося через його бажання проводити більше часу з королівською родиною. Зокрема приводом стала онкологія, з якою зіштовхнувся король Чарльз.

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Також раніше Кейт Міддлтон зробила щемливе зізнання про свою боротьбу з онкологією.