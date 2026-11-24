Проникнення в резиденцію принца Вільяма і Кейт Міддлтон: членів королівської родини пограбували
Двох чоловіків затримали на території заміської резиденції принца Вільяма та принцеси Кейт у Норфолку. Поліція підозрює їх у крадіжці зі зломом і незаконному проникненні, а для обшуку маєтку залучила службових собак, дрони та гелікоптер.
Повідомлення про підозрілу активність біля Анмер-голлу надійшло до поліції графства Норфолк незадовго до 18:00 у понеділок. Правоохоронці виїхали на місце й узялися перевіряти територію приватного маєтку Сандрінгем, пише ВВС.
Пошуки вели із залученням службових собак, дронів та гелікоптера. Унаслідок операції затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці зі зломом і незаконному проникненні. Обидва досі перебувають під вартою.
На момент інциденту в будинку не було нікого, зазначили в поліції. Кенсінгтонський палац коментувати ситуацію не став, адже безпекових питань там публічно не обговорюють.
Постійно подружжя в Анмер-голлі не живе, маєток служить їм заміською резиденцією під час свят і відпусток. Будинок на десять спален Вільям і Кетрін отримали в подарунок від королеви Єлизавети II після весілля 2011 року.
Георгіанська споруда з червоної цегли стоїть на приватній землі Сандрінгему, приблизно за три кілометри на схід від Сандрінгем-гаусу, однієї з приватних резиденцій короля. Основна домівка принца та принцеси розташована на території Віндзорського замку в Беркширі.
Площа маєтку становить близько 80 квадратних кілометрів, і потрапити туди можуть усі охочі. Сандрінгем-гаус і сади при ньому зараз зачинені, натомість королівський парк на захід від головного будинку приймає відвідувачів цілорічно.
Мешкають на цій землі й інші члени королівської родини. Серед них Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який у лютому перебрався до Марш-Фарм.
Раніше Фокус повідомляв, що:
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