Проникновение в резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон: членов королевской семьи ограбили
Двух мужчин задержали на территории загородной резиденции принца Уильяма и принцессы Кейт в Норфолке. Полиция подозревает их в краже со взломом и незаконном проникновении, а для обыска поместья задействовала служебных собак, дроны и вертолёт.
Сообщение о подозрительной активности возле Анмер-Холла поступило в полицию графства Норфолк незадолго до 18:00 в понедельник. Правоохранители выехали на место и приступили к проверке территории частного поместья Сандрингем, пишет ВВС.
Поиски велись с привлечением служебных собак, дронов и вертолета. В результате операции были задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже со взломом и незаконном проникновении. Оба до сих пор находятся под стражей.
На момент инцидента в доме никого не было, сообщили в полиции. Кенсингтонский дворец не стал комментировать ситуацию, поскольку вопросы безопасности там публично не обсуждаются.
Супруги не живут в Анмер-Холле постоянно; поместье служит им загородной резиденцией во время праздников и отпусков. Дом с десятью спальнями Уильям и Кэтрин получили в подарок от королевы Елизаветы II после свадьбы в 2011 году.
Здание георгианской эпохи из красного кирпича расположено на частной территории Сандрингем, примерно в трех километрах к востоку от Сандрингем-хауса, одной из частных резиденций короля. Основная резиденция принца и принцессы расположена на территории Виндзорского замка в Беркшире.
Площадь поместья составляет около 80 квадратных километров, и туда могут попасть все желающие. Сандрингем-хаус и прилегающие к нему сады сейчас закрыты, зато королевский парк к западу от главного здания принимает посетителей круглый год.
На этой земле проживают и другие члены королевской семьи. Среди них — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который в феврале переехал в Марш-Фарм.
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