Украинская певица Камалия рассказала, при каких условиях возможно её воссоединение с бывшим мужем Мохаммадом Захуром после развода в 2023 году.

Артистка ответила на вопрос о личной жизни в интервью "Наедине с Гламуром". Камалию спросили, согласилась бы она вернуться к бывшему, если бы тот "её принял".

Вернётся ли Камалия к Захуру

Звезда прямо дала понять, что не всё зависит от желания Захура.

"Это если я его прощу", — подчеркнула Камалия.

На вопрос, готова ли певица простить бывшего сейчас, она ответила довольно загадочно.

"Посмотрим. Не знаю", — призналась Камалия.

Камалия и Захур Фото: Instagram

Ранее Мохаммад Захур говорил, что его сердце сейчас свободно.

"Нет, мое сердце свободно. Оно любит своих детей. И очень любит. Я люблю и Камалию. Она — мать моих детей", — отметил бизнесмен.

Камалия и Захур развелись

Украинская певица и бизнесмен пакистанского происхождения объявили о разводе весной 2023 года после 20 лет брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради дочерей, появляются на публике и даже живут вместе в доме под Киевом.

Видео дня

Украинка вышла замуж за предпринимателя в 2003 году. У них родились две дочери — Арабелла и Мирабелла. Сейчас им по 12 лет. Прожив некоторое время в Великобритании, девочки вернулись в Украину.

Камалия и Захур с дочерьми Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия впервые обнародовала доказательства измены своего бывшего возлюбленного с лучшей подругой.

Певица обнародовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле в военной форме и берцах. После этого они оказались в центре скандала.

Впоследствии певица эмоционально отреагировала на критику в адрес своего нового видео, снятого в военной форме. Камалия подчеркнула, что она не просто артистка, но и волонтёр.