Камалия заговорила о воссоединении с бывшим-миллиардером Захуром (фото)
Украинская певица Камалия рассказала, при каких условиях возможно её воссоединение с бывшим мужем Мохаммадом Захуром после развода в 2023 году.
Артистка ответила на вопрос о личной жизни в интервью "Наедине с Гламуром". Камалию спросили, согласилась бы она вернуться к бывшему, если бы тот "её принял".
Вернётся ли Камалия к Захуру
Звезда прямо дала понять, что не всё зависит от желания Захура.
"Это если я его прощу", — подчеркнула Камалия.
На вопрос, готова ли певица простить бывшего сейчас, она ответила довольно загадочно.
"Посмотрим. Не знаю", — призналась Камалия.
Ранее Мохаммад Захур говорил, что его сердце сейчас свободно.
"Нет, мое сердце свободно. Оно любит своих детей. И очень любит. Я люблю и Камалию. Она — мать моих детей", — отметил бизнесмен.
Камалия и Захур развелись
Украинская певица и бизнесмен пакистанского происхождения объявили о разводе весной 2023 года после 20 лет брака. Впрочем, они активно поддерживают связь ради дочерей, появляются на публике и даже живут вместе в доме под Киевом.
Украинка вышла замуж за предпринимателя в 2003 году. У них родились две дочери — Арабелла и Мирабелла. Сейчас им по 12 лет. Прожив некоторое время в Великобритании, девочки вернулись в Украину.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Камалия впервые обнародовала доказательства измены своего бывшего возлюбленного с лучшей подругой.
- Певица обнародовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле в военной форме и берцах. После этого они оказались в центре скандала.
Впоследствии певица эмоционально отреагировала на критику в адрес своего нового видео, снятого в военной форме. Камалия подчеркнула, что она не просто артистка, но и волонтёр.