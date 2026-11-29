Українська співачка Камалія зізналася, за яких умов можливе її возз’єднання з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром після розлучення у 2023 році.

Артистка відповіла на запитання про особисте в інтерв’ю "Наодинці з Гламуром". Камалію запитали, чи погодилася б вона повернутися до колишнього, якби той "її прийняв".

Чи повернеться Камалія до Захура

Зірка прямо дала зрозуміти, що не все залежить від бажання Захура.

"Це якщо я його пробачу", — наголосила Камалія.

На запитання, чи готова співачка пробачити колишнього зараз, вона відповіла доволі загадково.

"Подивимося. Не знаю", — зізналася Камалія.

Камалія та Захур Фото: Instagram

Раніше Мохаммад Захур казав, що його серце наразі вільне.

"Ні, моє серце вільне. Воно любить своїх дітей. І дуже любить. Я люблю і Камалію. Вона мати моїх дітей", — зазначав бізнесмен.

Камалія та Захур розлучилися

Українська співачка та бізнесмен пакистанського походження оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу. Втім, вони активно підтримують звʼязок заради доньок, виходять на публіку та навіть живуть разом у будинку під Києвом.

Відео дня

Українка вийшла заміж за підприємця у 2003 році. Вони стали батьками двох дітей — Арабелли та Мірабелли. Зараз їм по 12 років. Після життя у Великій Британії дівчатка повернулися до України.

Камалія та Захур з дочками Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія вперше показала докази зрад її екскоханого з кращою подругою.

Співачка оприлюднила відео, де вона разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому автомобілі у військовій формі та берцях. Після цього вони потрапили у скандал.

Згодом співачка емоційно відреагувала на хейт щодо її нового відео у військовій формі. Камалія наголосила, що вона не просто артистка, а й волонтерка.