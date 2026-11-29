Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво сообщил, что его мама оказалась в больнице.

Об этом Эктор рассказал в Instagram 29 ноября. По словам повара, с его мамой произошел несчастный случай.

Мама Эктора Хименеса-Браво попала в больницу

Мама шеф-повара получила серьезную травму руки и потеряла много крови. Женщину доставили в больницу, и теперь ей предстоит операция.

"Мне придется начать это воскресное утро с печальной новости. Моя мама сейчас в больнице. Сегодня ей сделают операцию в больнице моего родного города. Вчера (28 ноября, — Ред.) с ней произошел несчастный случай. Она травмировала руку и потеряла много крови. Врачи оказали всю необходимую помощь, но сложная операция ещё впереди", — написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво с мамой Фото: Instagram

Сейчас рядом с женщиной находятся её дети. Тем временем Эктор поддерживает связь с братом и сестрой.

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Эктор Хименес-Браво с мамой Фото: Instagram

"Моя мама — это мой источник силы, моя опора и моя душа. Я очень переживаю за неё. Мой брат и сестра сейчас с ней. Я постоянно на связи. Давайте вместе помолимся, чтобы операция прошла успешно и мама преодолела это испытание судьбы", — добавил ведущий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Эктор Хименес-Браво оказался в центре громкого скандала. Так, в соцсети на него "набросились" украинцы, которых возмутил пост звезды о радиодиктанте.

Звездный шеф-повар уехал в Канаду по неотложным обстоятельствам. В Instagram судья шоу "МастерШеф" рассказал, как проходит его поездка.

После скандала с личными видео ведущий начал снимать пародии на самого себя.