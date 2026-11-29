Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво повідомив, що його мама опинилася в лікарні.

Про це Ектор розповів в Instagram 29 листопада. За словами кулінара, з його мамою стався нещасний випадок.

Мама Ектора Хіменеса-Браво потрапила в лікарню

Мама шеф-кухаря серйозно травмувала руку і втратила багато крові. Жінку забрали до лікарні, і тепер на неї чекає операція.

"Мушу почати цей недільний ранок із невтішних новин. Моя матуся зараз у лікарні. Сьогодні їй проведуть операцію в лікарні мого рідного міста. Вчора (28 листопада, — Ред.) з нею стався нещасний випадок. Вона травмувала руку і втратила багато крові. Лікарі надали всю необхідну допомогу, але складна операція ще попереду", — написав Ектор.

Ектор Хіменес-Браво з мамою Фото: Instagram

Зараз із жінкою поруч її діти. Тим часом Ектор перебуває на зв’язку з братом та сестрою.

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Ектор Хіменес-Браво з мамою Фото: Instagram

"Моя мама — це моє місце сили, моя підтримка та моя душа. Я дуже переживаю за неї. Мої брат і сестра наразі з нею. Я постійно на зв’язку. Помолімося разом, щоб операція минула успішно і мама подолала це випробування долі", — додав ведучий.

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