"Втратила багато крові": мама Ектора потрапила до лікарні (фото)
Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво повідомив, що його мама опинилася в лікарні.
Про це Ектор розповів в Instagram 29 листопада. За словами кулінара, з його мамою стався нещасний випадок.
Мама Ектора Хіменеса-Браво потрапила в лікарню
Мама шеф-кухаря серйозно травмувала руку і втратила багато крові. Жінку забрали до лікарні, і тепер на неї чекає операція.
"Мушу почати цей недільний ранок із невтішних новин. Моя матуся зараз у лікарні. Сьогодні їй проведуть операцію в лікарні мого рідного міста. Вчора (28 листопада, — Ред.) з нею стався нещасний випадок. Вона травмувала руку і втратила багато крові. Лікарі надали всю необхідну допомогу, але складна операція ще попереду", — написав Ектор.
Зараз із жінкою поруч її діти. Тим часом Ектор перебуває на зв’язку з братом та сестрою.
"Моя мама — це моє місце сили, моя підтримка та моя душа. Я дуже переживаю за неї. Мої брат і сестра наразі з нею. Я постійно на зв’язку. Помолімося разом, щоб операція минула успішно і мама подолала це випробування долі", — додав ведучий.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ектор Хіменес-Браво опинився у центрі гучного обговорення. Так, у соцмережі на нього "накинулись" українці, яких збентежив допис зірки про Радіодиктант.
- Зірковий шеф-кухар виїхав до Канади через термінові обставини. В Instagram суддя шоу "МастерШеф" розповів, як проходить його поїздка.
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