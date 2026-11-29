Американская киностудия DreamWorks накануне представила новый тизер мультфильма "Шрек-5" с главными героями знаменитой франшизы.

Возвращение зеленого людоеда на широкие экраны запланировано на 30 июня 2027 года. Режиссерами нового "Шрека" являются аниматоры Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Новый тизер "Шрека-5"

В коротком ролике показали самого Шрека, Фиону, их детей, Осла, Дракониху, Пиноккио, Волка, трёх поросят, трёх слепых мышат, Пряничного человечка и двух Пряничных дам. Впрочем, фанаты продолжают критиковать новый дизайн персонажей и просят вернуть старый стиль анимации, пишет The Verge. Их сравнили с "рекламой поддельной мобильной игры". Больше всего "досталось" Драконихе, Волку и трём поросятам.

Это станет первой полнометражной частью серии после мультфильма "Шрек навсегда", вышедшего в 2010 году. К озвучиванию своих персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона).

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Новый тизер "Шрека"

К актёрскому составу также присоединилась Зендая. Она озвучит Фелицию — дочь Шрека и Фионы. Её братьев сыграют Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо.

Режиссерами нового "Шрека" выступили аниматоры Уолт Дорн ("Тролли") и Конрад Вернон ("Шрек 2", "Монстры против пришельцев", "Сосисочная вечеринка"). Сорежиссёром также выступил Брэд Эйблсон. Сценарий написал Майкл МакКаллерс.

Разработка сиквела возобновилась в 2014 году, и Universal Pictures официально подтвердила производство пятого фильма о Шреке, когда её материнская компания, NBC Universal, приобрела DreamWorks Animation в 2016 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В прошлом году уже вышел тизер "Шрека-5", но он не произвёл впечатления на фанатов, поэтому мультфильм решили переделать.

Мультфильмы о Шреке заняли три места в рейтингах просмотров на Netflix.

Кроме того, мы рассказывали о том, каким изначально должен был быть Шрек.