Вийшов новий тизер "Шрека-5": фанати засмучені (відео)
Американська кіностудія DreamWorks напередодні презентувала новий тизер мультфільму "Шрек-5" з головними персонажами знаменитої франшизи.
Повернення зеленого людожера на широкі екрани заплановано на 30 червня 2027 року. Режисерами нового "Шрека" є аніматори Волт Дорн та Конрад Вернон.
Новий тизер "Шрека-5"
У короткому ролику показали самого Шрека, Фіону, їхніх дітей, Віслюка, Дракониху, Піноккіо, Вовка, трьох поросят, трьох сліпих мишенят, Пряничного чоловічка та двох Пряничних дам. Втім, фанати продовжують критикувати новий дизайн персонажів і просять повернути старий стиль анімації, пише The Verge. Їх порівняли з "рекламою фейкової мобільної гри". Найбільше "дісталося" Драконисі, Вовку та трьом поросятам.
Це буде перша основна частина серії після мультфільму "Шрек назавжди", який вийшов у 2010 році. До озвучування своїх персонажів повернуться Майк Майєрс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) та Кемерон Діас (Фіона).
Для акторського складу також приєдналася Зендая. Вона озвучить Феліцію — доньку Шрека та Фіони. Її братів зіграють Марчелло Ернандес і Скайлер Джізондо.
Режисерами нового "Шрека" є аніматори Волт Дорн ("Тролі") та Конрад Вернон ("Шрек 2", "Монстри проти прибульців", "Сосискова вечірка"). Співрежисером також виступив Бред Ейблсон. Сценарій написав Майкл МакКаллерс.
Розробка сиквелу відновилася у 2014 році, і Universal Pictures офіційно підтвердила виробництво п’ятого фільму про Шрека, коли її материнська компанія, NBC Universal, придбала DreamWorks Animation у 2016 році.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Минулого року вже з'явився тизер "Шрека-5", але він не вразив фанатів, тож мультфільм вирішили переробити.
- Мультфільми про Шрека посіли три місця в рейтингах переглядів на Netflix.
Також ми розповідали про те, яким Шрек мав бути спочатку.