Американська кіностудія DreamWorks напередодні презентувала новий тизер мультфільму "Шрек-5" з головними персонажами знаменитої франшизи.

Повернення зеленого людожера на широкі екрани заплановано на 30 червня 2027 року. Режисерами нового "Шрека" є аніматори Волт Дорн та Конрад Вернон.

Новий тизер "Шрека-5"

У короткому ролику показали самого Шрека, Фіону, їхніх дітей, Віслюка, Дракониху, Піноккіо, Вовка, трьох поросят, трьох сліпих мишенят, Пряничного чоловічка та двох Пряничних дам. Втім, фанати продовжують критикувати новий дизайн персонажів і просять повернути старий стиль анімації, пише The Verge. Їх порівняли з "рекламою фейкової мобільної гри". Найбільше "дісталося" Драконисі, Вовку та трьом поросятам.

Це буде перша основна частина серії після мультфільму "Шрек назавжди", який вийшов у 2010 році. До озвучування своїх персонажів повернуться Майк Майєрс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) та Кемерон Діас (Фіона).

Відео дня

Новий тизер "Шрека"

Для акторського складу також приєдналася Зендая. Вона озвучить Феліцію — доньку Шрека та Фіони. Її братів зіграють Марчелло Ернандес і Скайлер Джізондо.

Режисерами нового "Шрека" є аніматори Волт Дорн ("Тролі") та Конрад Вернон ("Шрек 2", "Монстри проти прибульців", "Сосискова вечірка"). Співрежисером також виступив Бред Ейблсон. Сценарій написав Майкл МакКаллерс.

Розробка сиквелу відновилася у 2014 році, і Universal Pictures офіційно підтвердила виробництво п’ятого фільму про Шрека, коли її материнська компанія, NBC Universal, придбала DreamWorks Animation у 2016 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Минулого року вже з'явився тизер "Шрека-5", але він не вразив фанатів, тож мультфільм вирішили переробити.

Мультфільми про Шрека посіли три місця в рейтингах переглядів на Netflix.

Також ми розповідали про те, яким Шрек мав бути спочатку.