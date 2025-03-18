Большой исход: еще один именитый дизайнер покидает пост креативного директора модного дома

Джонатан Андерсон не говорит, какими будут его дальнейшие шаги, но ходят слухи, что дизайнер переходит в Dior и уже работает над новой мужской коллекцией.

Related video

40-летний модельер из Северной Ирландии и основатель JW Anderson Джонатан Андерсон объявил о том, что уходит с поста креативного директора испанского роскошного дома Loewe, проработав 11 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, возможность написать главу в истории, которой сейчас 179 лет, была "невероятной". С первого дня работы он нашел единомышленников в дизайн-студии и ателье, чьи таланты "были и остаются непревзойденными". Теперь дизайнер благодарит их за то, что они делятся своим мастерством.

"За последние 11 лет мне повезло быть окруженным людьми с воображением, навыками, упорством и находчивостью, чтобы найти способ сказать "да" всем моим безумно амбициозным идеям. Оглядываясь назад, я пришел к выводу, что бренд не создается на первой выставке или даже в первый год выставок, он создается медленно, сезон за сезоном, год за годом, на том, что подходит бренду", – пишет Андерсон.

Одним из своих самых больших достижений он назвал запуск Craft Prize.

"Мы создали платформу, которая действительно поддерживает и делает заметными исчезающие ремесла, молодых мастеров, старых мастеров и новые идеи. Я хотел бы поблагодарить команду Фонда, членов жюри и экспертную группу за их время и преданность делу" – подчеркнул модельер.

Он отметил, что с первого дня представлял себе создание культурного бренда. Эта идея в значительной степени опиралась на доверие и щедрость многих художников, мастеров, поместий, фондов, музеев и галерей, которые внесли свой вклад.

"Спасибо всем тем, кто поддерживал меня и мое видение, и всем людям, которые сделали возможным каждое шоу. И тем, кто участвовал в кампаниях, писал статьи, покупал продукцию или просто лайкал пост — вы сделали все это возможным. Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, но я не согласен. В то время как моя собственная глава подходит к концу, история Loewe будет продолжаться еще много лет, и я буду смотреть на нее с гордостью", – подытожил Джонатан.

Паскаль Лепуавр, генеральный директор Loewe, выразила свою благодарность Андерсону за "непревзойденную креативность, страсть и преданность, которые он отдал Loewe. С ним в качестве креативного директора дом поднялся на новые высоты, получив международное признание. Сумка Puzzle, отмечающая свою 10-ю годовщину, стала настоящей иконой, и созданные им фирменные коды, основанные на ремесле, будут жить как его наследие".

Андерсон установил высокую планку в Loewe, превратив мадридский дом моды, известный в основном изделиями из кожи, подарками и парфюмерией, в глобального игрока, олицетворяющего смелую моду, необычное сотрудничество с такими компаниями, как Studio Ghibli, и причудливые кампании, в последней из которых бодибилдеры и рыцари в полных доспехах позируют рядом с моделями.

Кто станет преемником Андерсона в Loewe, пока что не сообщается, однако ресурс WWD пишет следующее:

"В Париже практически не секрет, что Андерсон направляется в Dior, и, возможно, уже начал работать над мужской коллекцией весна-лето 2026 там. Ожидается, что дизайнеры Proenza Schouler Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес, которые в январе ушли из своего нью-йоркского бренда, станут преемниками Андерсона в Loewe".

За последний месяц еще два люксовых модных дома сообщили о грандиозных переменах. Так, Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, креативный директор бренда Balenciaga, оставил свой пост, чтобы возглавить итальянский модный дом Gucci.

В свою очередь Дарио Витале сменит Донателлу Версаче в Versace. Сестра покойного Джанни Верчаче станет амбассадором бренда без права создавать коллекции одежды для других домов моды. Кроме того, ей нельзя использовать свою фамилию при создании любого другого бизнеса.

Ранее Фокус писал, что известного дизайнера и его друзей не пустили в Запретный город Пекина.