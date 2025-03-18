Ще один іменитий дизайнер залишає посаду креативного директора модного дому

Джонатан Андерсон не каже, якими будуть його подальші кроки, але ходять чутки, що дизайнер переходить у Dior і вже працює над новою чоловічою колекцією.

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40-річний модельєр із Північної Ірландії і засновник JW Anderson Джонатан Андерсон оголосив про те, що йде з посади креативного директора іспанського розкішного будинку Loewe, пропрацювавши 11 років. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, можливість написати главу в історії, якій зараз 179 років, була "неймовірною". З першого дня роботи він знайшов однодумців у дизайн-студії та ательє, чиї таланти "були і залишаються неперевершеними". Тепер дизайнер дякує їм за те, що вони діляться своєю майстерністю.

"За останні 11 років мені пощастило бути оточеним людьми з уявою, навичками, наполегливістю і винахідливістю, щоб знайти спосіб сказати "так" усім моїм шалено амбітним ідеям. Озираючись назад, я дійшов висновку, що бренд не створюється на першій виставці або навіть у перший рік виставок, він створюється повільно, сезон за сезоном, рік за роком, на тому, що підходить бренду", — пише Андерсон.

Одним зі своїх найбільших досягнень він назвав запуск Craft Prize.

"Ми створили платформу, яка справді підтримує та робить помітними ремесла, що зникають, молодих майстрів, старих майстрів та нові ідеї. Я хотів би подякувати команді Фонду, членам журі та експертній групі за їхній час і відданість справі", — підкреслив модельєр.

Він зазначив, що з першого дня уявляв собі створення культурного бренду. Ця ідея значною мірою спиралася на довіру та щедрість багатьох художників, майстрів, маєтків, фондів, музеїв та галерей, які зробили свій внесок.

"Спасибі всім тим, хто підтримував мене і моє бачення, і всім людям, які зробили можливим кожне шоу. І тим, хто брав участь у кампаніях, писав статті, купував продукцію або просто лайкав пост — ви зробили все це можливим. Кажуть, що все хороше коли-небудь закінчується, але я не згоден. У той час як моя глава добігає кінця, історія Loewe триватиме ще багато років, і я буду дивитися на неї з гордістю", — підсумував Джонатан.

Паскаль Лепуавр, генеральна директорка Loewe, висловила свою подяку Андерсону за "неперевершену креативність, пристрасть і відданість, які він віддав Loewe. З ним як креативним директором будинок піднявся на нові висоти, отримавши міжнародне визнання. Сумка Puzzle, що відзначає свою 10-ту річницю, стала справжньою іконою, і створені ним фірмові коди, засновані на ремеслі, житимуть як його спадщина".

Андерсон встановив високу планку в Loewe, перетворивши мадридський дім моди, відомий здебільшого виробами зі шкіри, подарунками та парфумерією, на глобального гравця, що уособлює сміливу моду, незвичну співпрацю з такими компаніями, як Studio Ghibli, та вигадливі кампанії, в останній з яких бодібілдери й лицарі у повних обладунках позують поруч з моделями.

Хто стане наступником Андерсона в Loewe, поки що не повідомляють, проте ресурс WWD пише таке:

"У Парижі практично не секрет, що Андерсон прямує в Dior, і, можливо, вже почав працювати над чоловічою колекцією весна-літо 2026 року там. Очікується, що дизайнери Proenza Schouler Джек Макколлоу і Лазаро Ернандес, які в січні пішли зі свого нью-йоркського бренду, стануть наступниками Андерсона в Loewe".

За останній місяць ще два люксові модні будинки повідомили про грандіозні зміни. Так, Демна Гвасалія, грузинський дизайнер, креативний директор бренду Balenciaga, залишив свій пост, щоб очолити італійський модний дім Gucci.

Своєю чергою Даріо Вітале змінить Донателлу Версаче у Versace. Сестра покійного Джанні Верчаче стане амбасадором бренду без права створювати колекції одягу для інших будинків моди. Крім того, їй не можна використовувати своє прізвище при створенні будь-якого іншого бізнесу.

Раніше Фокус писав, що відомого дизайнера і його друзів не пустили в Заборонене місто Пекіна.