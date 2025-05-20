В Balenciaga назвали имя нового креативного директора

Культовый модный дом Balenciaga, из которого в марте ушел скандальный дизайнер Демна Гвасалия, теперь получил нового креативного директора. Им стал Пьерпаоло Пиччоли, ранее работавший в Valentino.

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Об этом сообщает The Guardian.

Назначение Пиччоли стало последним в серии перемещений в верхних эшелонах индустрии моды.

При Демне Гвасалии Balenciaga стала известна своим "мемным" подходом к высокой моде, создавая новинки одежды от юбок-полотенец до сумочек в форме кофейных чашек. От Пиччоли ждут же, что он вернет модному дому его былую славу и принципы, заложенные основателем Кристобалеи Баленсиагой в 1919 году.

На своей предыдущей должности в Valentino, которую он занимал с 2008 по 2024 год, Пичолли был известен мягким, женственным и элегантным дизайном.

И Balenciaga, и Gucci принадлежат одному из крупнейших в мире люксовых конгломератов Kering, который также владеет брендами Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

"Я рад начать эту новую эру в Balenciaga с Пьерпаоло. Его творческое видение будет процветать, и он прекрасно интерпретирует наследие Кристобаля Баленсиаги, опираясь на смелую креативность, богатое наследие и сильную культуру Дома", – заявил новый гендиректор Balenciaga Джанфранко Джананджели.

Франческа Беллеттини, заместитель генерального директора Kering, тоже высказалась по этому поводу.

"Я не могла быть счастливее, приветствуя Пьерпаоло в Группе. Он один из самых талантливых и знаменитых дизайнеров современности. Его мастерство кутюра, его творческий голос и его страсть к мастерству сделали его идеальным выбором", – написала она.

Пиччоли сказал, что эта роль дает ему возможность сформировать новую версию Дома, добавив еще одну главу с новой историей. Его первая коллекция для Balenciaga дебютирует в октябре 2025 года.

Когда Гвасалия возглавлял Balenciaga, модный дом отметился чередой громких скандалов. В частности в 2023 году бренд принес извинения после кампании, где были представлены плюшевые медведи, одетые в кожаные шлейки в стиле бондаж. По мнению многих аналитиков, ему так и не удалось полностью оправиться после скандала.

После ухода из Balenciaga Демна стал креативным директором Gucci, который в четыре раза больше. Его переход по-разному встретили руководство конгломерата и рядовые клиенты. Последние уверены, что он превратит итальянский модный дом в некое подобие Balenciaga.

Ранее Фокус писал, что Донателла Версаче ушла из Versace. Позже появилась информация, что ее вынудили так поступить.