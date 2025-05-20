У Balenciaga назвали ім'я нового креативного директора

Культовий модний дім Balenciaga, з якого в березні пішов скандальний дизайнер Демна Гвасалія, тепер отримав нового креативного директора. Ним став П'єрпаоло Піччолі, який раніше працював у Valentino.

Related video

Про це повідомляє The Guardian.

Призначення Піччолі стало останнім у серії переміщень у верхніх ешелонах індустрії моди.

За Демни Гвасалії Balenciaga стала відома своїм "мемним" підходом до високої моди, створюючи новинки одягу від спідниць-полотенців до сумочок у формі кавових чашок. Від Піччолі чекають, що він поверне модному дому його колишню славу і принципи, закладені засновником Крістобалеї Баленсіагою 1919 року.

На своїй попередній посаді в Valentino, яку він обіймав з 2008 до 2024 року, Пічоллі був відомий м'яким, жіночним і елегантним дизайном.

І Balenciaga, і Gucci належать одному з найбільших у світі люксових конгломератів Kering, який також володіє брендами Yves Saint Laurent, Bottega Veneta і Alexander McQueen.

"Я радий почати цю нову еру в Balenciaga з П'єрпаоло. Його творче бачення процвітатиме, і він прекрасно інтерпретує спадщину Крістобаля Баленсіаги, спираючись на сміливу креативність, багату спадщину і сильну культуру Будинку", – заявив новий гендиректор Balenciaga Джанфранко Джананджелі.

Франческа Беллеттіні, заступник генерального директора Kering, теж висловилася з цього приводу.

"Я не могла бути щасливішою, вітаючи П'єрпаоло в Групі. Він один з найталановитіших і найзнаменитіших дизайнерів сучасності. Його майстерність кутюра, його творчий голос і його пристрасть до майстерності зробили його ідеальним вибором", – написала вона.

Піччолі сказав, що ця роль дає йому можливість сформувати нову версію Будинку, додавши ще одну главу з новою історією. Його перша колекція для Balenciaga дебютує в жовтні 2025 року.

Коли Гвасалія очолював Balenciaga, модний дім відзначився низкою гучних скандалів. Зокрема 2023 року бренд вибачився після кампанії, де були представлені плюшеві ведмеді, одягнені в шкіряні шлейки в стилі бондаж. На думку багатьох аналітиків, йому так і не вдалося повністю оговтатися після скандалу.

Після звільнення з Balenciaga Демна став креативним директором Gucci, який у чотири рази більший. Його перехід по-різному зустріли керівництво конгломерату і пересічні клієнти. Останні впевнені, що він перетворить італійський модний дім на якусь подобу Balenciaga.

Раніше Фокус писав, що Донателла Версаче пішла з Versace. Пізніше з'явилася інформація, що її змусили так вчинити.