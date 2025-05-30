Какую футболку купить на лето 2025: самые актуальные модели сезона

Футболка — неотъемлемая и, пожалуй, самая универсальная часть летнего гардероба. Она отлично сочетается как с повседневным, так и деловым образом, одинаково успешно дополняя и джинсы, и деловой костюм.

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Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие футболки будут в тренде на лето 2025.

Футболки с цветочным принтом

Цветочный принт — настоящий must have сезона.

"На пике популярности будут футболки с объемными цветами и яркими цветочными узорами", — подчеркнул Тан. По его словам, такие рисунки придают образу свежести, романтичности и хорошего настроения.

Такие футболки хорошо сочетаются с джинсами или шортами для повседневного образа, или юбками для вечернего выхода.

Футболка с цветочным принтом добавит образу яркости и свежести

Футболки-поло

Футболка-поло – классика, которая никогда не выходит из моды. Она идеально подойдет для тех, кто ценит комфорт и элегантность в одном флаконе. Сочетать их можно с легкими шортами или брюками, чтобы создать стильный образ.

Они одинаково уместно смотрятся в офисном образе и в повседневном.

"Это всегда безупречно", — говорит дизайнер.

Футболка-поло – базовая вещь для любительниц комфорта и элегантности Фото: https://solmar.com.ua/

Майки на тонких бретелях

"Лучший выбор для жаркого праздничного лета", — акцентирует модельер.

Андре Тан считает, что легкие и удобные, они идеально подходят для знойных дней и прекрасно сочетаются с джинсами, шортами или юбкой макси, и это всегда выглядит очень стильно.

Такие майки можно носить с пиджаками или кардиганами для создания более элегантного образа на вечер.

Майка на бретелях подойдет как для повседневного образа, так и для вечера или офиса

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