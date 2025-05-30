Яку футболку купити на літо 2025: найактуальніші моделі сезону
Футболка — невід'ємна і, мабуть, найбільш універсальна частина літнього гардероба. Вона чудово поєднується як з повсякденним, так і діловим образом, однаково успішно доповнюючи і джинси, і діловий костюм.
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які футболки будуть у тренді на літо 2025.
Футболки з квітковим принтом
Квітковий принт — справжній must have сезону.
"На піку популярності будуть футболки з об'ємними квітами та яскравими квітковими візерунками", — підкреслив Тан. За його словами, такі малюнки надають образу свіжості, романтичності та гарного настрою.
Такі футболки добре поєднуються з джинсами або шортами для повсякденного образу, або спідницями для вечірнього виходу.
Футболки-поло
Футболка-поло — класика, яка ніколи не виходить з моди. Вона ідеально підійде для тих, хто цінує комфорт і елегантність в одному флаконі. Поєднувати їх можна з легкими шортами або штанами, щоб створити стильний образ.
Вони мають однаково доречний вигляд в офісному образі і в повсякденному.
"Це завжди бездоганно", — каже дизайнерка.
Майки на тонких бретелях
"Найкращий вибір для спекотного святкового літа", — акцентує модельєр.
Андре Тан вважає, що легкі та зручні, вони ідеально підходять для спекотних днів і чудово поєднуються з джинсами, шортами або спідницею максі, і це завжди має дуже стильний вигляд.
Такі майки можна носити з піджаками або кардиганами для створення більш елегантного образу на вечір.
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