Яку футболку купити на літо 2025: найактуальніші моделі сезону

Футболка — невід'ємна і, мабуть, найбільш універсальна частина літнього гардероба. Вона чудово поєднується як з повсякденним, так і діловим образом, однаково успішно доповнюючи і джинси, і діловий костюм.

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Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які футболки будуть у тренді на літо 2025.

Футболки з квітковим принтом

Квітковий принт — справжній must have сезону.

"На піку популярності будуть футболки з об'ємними квітами та яскравими квітковими візерунками", — підкреслив Тан. За його словами, такі малюнки надають образу свіжості, романтичності та гарного настрою.

Такі футболки добре поєднуються з джинсами або шортами для повсякденного образу, або спідницями для вечірнього виходу.

Футболка з квітковим принтом додасть образу яскравості та свіжості

Футболки-поло

Футболка-поло — класика, яка ніколи не виходить з моди. Вона ідеально підійде для тих, хто цінує комфорт і елегантність в одному флаконі. Поєднувати їх можна з легкими шортами або штанами, щоб створити стильний образ.

Вони мають однаково доречний вигляд в офісному образі і в повсякденному.

"Це завжди бездоганно", — каже дизайнерка.

Футболка-поло — базова річ для любительок комфорту та елегантності Фото: https://solmar.com.ua/

Майки на тонких бретелях

"Найкращий вибір для спекотного святкового літа", — акцентує модельєр.

Андре Тан вважає, що легкі та зручні, вони ідеально підходять для спекотних днів і чудово поєднуються з джинсами, шортами або спідницею максі, і це завжди має дуже стильний вигляд.

Такі майки можна носити з піджаками або кардиганами для створення більш елегантного образу на вечір.

Майка на бретелях підійде як для повсякденного образу, так і для вечора або офісу.

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