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Главная » Деньги » Не ждали. Куда растет украинская экономика
Не ждали. Куда растет украинская экономика
Фото: Getty Images

Не ждали. Куда растет украинская экономика

Наметившаяся позитивная динамика обещает стать устойчивой, хотя взрывного роста никто не ждёт

Мария Бабенко - 29.12.16 126
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В ІІІ квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го ВВП Украины увеличился на 2%. По оценкам Мин­экономразвития (МЭРТ), в целом за 2016 год экономика страны должна вырасти примерно на 1%. Позитивную тенденцию экономисты отчасти связывают с удачной ситуацией на внешних рынках для украинских экспортёров (металлургов и аграриев) и оживлением внутреннего спроса. Отдельно можно выделить наращивание объёмов строительства и производства электроники — по данным МЭРТ, строительная отрасль за 10 месяцев 2016 года выросла на 13,7%, а электронная промышленность — на 18,6%.

Надежды на значительное улучшение жизни украинцев в такой ситуации преждевременны

В Украине, где уровень теневой экономики достигает 40–50%, о преломлении негативного тренда можно судить не только по официальной статистике, но и по косвенным признакам. Розничный товарооборот за январь — октябрь 2016-го по отношению к аналогичному периоду 2015-го вырос на 3% после проседания почти на 21%. Наметился рост спроса на новые автомобили, недвижимость и бытовую технику. Всеукраинская рекламная коалиция анонсировала увеличение объёма рекламного медиарынка по итогам 2016 года на 27%. Оживился рынок труда.

Тем не менее основной предпосылкой проявления позитивной динамики в этом году большинство экономистов всё же считают низкую базу сравнения: в 2015-м ВВП Украины упал на 9,9%, в 2014-м — на 6,8%. Наметившаяся позитивная динамика обещает стать устойчивой, хотя взрывного роста никто не ждёт. Большинство экспертов прогнозируют ускорение экономического роста в Украине лишь до 2,5–3% в 2017 году.

На фоне глубокого падения экономики в 2014–2015 годах такой скромной динамики пока недостаточно, чтобы уже в 2017-м от преломления тренда перейти к восстановлению и дальнейшему увеличению экономических показателей свыше уровня 2013 года. Надежды на значительное улучшение жизни украинцев в такой ситуации преждевременны. Но и ухудшения материального положения граждан не предвидится.

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