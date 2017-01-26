В Нацбанке рассчитывают получить в 2017-м четыре транша от МВФ и два от Евросоюза

Первый транш от МВФ Гонтарева ожидает уже в начале февраля

Украина рассчитывает в 2017 году получить четыре транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда и два транша в рамках программы макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 26 января, сообщили глава Национального банка Валерия Гонтарева и ее заместитель Дмитрий Сологуб, передает LB.ua.

Первый из запланированных на этот год траншей МВФ Гонтарева ожидает уже в ближайшее время.

"Мы следующий хотим привлечь в размере миллиарда долларов. Может, в начале февраля. Я не вижу предпосылок, которые помешали бы нам получить транш МВФ. Я видела переговоры президента (Украины Петра Порошенко - ред.) с (директором-распорядителем МВФ Кристин - ред.) Лагард. Осталось обсудить технический вопрос, который не на территории НБУ", - сказала она.

Напомним, вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров Международного валютного фонда, расписанной до 3 февраля 2017 года. Ранее украинские высокопоставленные чиновники, в частности министр Андрей Рева, заявляли, что все вопросы по траншу будут согласованы до конца января.