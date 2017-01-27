Средняя зарплата украинцев выросла до 6,5 тысяч гривен, - Госстат

В декабре средняя зарплата украинцев составила 6 тыс. 475 грн, что на 19,8% больше, чем в ноябре прошлого года. Таким образом, только за месяц она увеличилась на 1 тысячу 69 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Эти данные ведомство приводит без учета Крыма, города Севастополя и части зоны АТО в Донбассе.

Самая высокая средняя заработная плата традиционно оказалась у работников авиационной отрасли - в среднем 27 тысяч 345 грн на человека. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 11 тысяч 715 грн. Работники информационной и телекоммуникационной отраслей на третьем месте: она получали в среднем 11 тысяч 164 грн.

У технарей и ученых - 8 тысяч 297 грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 4 тысячи 417 грн, в промышленности - 7 тысяч 172 грн. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3 тысячи 438 грн.

По регионам самая большая средняя зарплата в Киеве - 11 тысяч 94 грн, на втором месте Донецкая область - 7 тысяч 111 грн. Меньше всех получают в Тернопольской и Черниговской областях - 4 тысячи 781 грн и 4 тысячи 804 грн соответственно.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что увеличение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января текущего года никак не повлияет на систему субсидий, которые продолжат выплачивать в полном объеме.