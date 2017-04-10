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Главная » Деньги » Гонтарева назвала банки-банкроты, задолжавшие НБУ больше всех

Гонтарева назвала банки-банкроты, задолжавшие НБУ больше всех

Гонтарева назвала банки-банкроты, задолжавшие НБУ больше всех
Валерия Гонтарева / Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Сумма долга превышает 45 миллиардов

10.04.17 571
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Долги неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины на сегодня составляют 45,2 млрд грн.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, крупнейшими должниками являются банки "Надра" - 9,8 млрд грн, Дельта банк - 8 млрд грн, "Финансы и Кредит" - 6,3 млрд грн, Имэксбанк - 3,4 млрд грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины изучает сомнительные операции по выводу банками за границу денежных средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ. Речь идет минимум о $500 миллионов.

Также НАБУ проверяет законность расходования Национальным банком средств, предназначенных для рефинансирования банков, и причастность к этому процессу руководства НБУ.

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