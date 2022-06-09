Гасить кредит или нет. Как поступить во время военного положения

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Можно только представить, насколько тяжело семье, потерявшей работу и покинувшей свой дом, и которой вдобавок нужно платить ипотеку, автокредит или потребительский займ с чудовищными процентами. Получается, у нас для всех форс-мажор, кроме как для населения.

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Мне возражали, мол, кредиты обеспечивают депозиты.

В мирное время — да. Но не в военное.

Когда война, депозиты обеспечивают госгарантии и рефинансирование НБУ. Все остальное — от лукавого.

Два месяца в этом направлении ничего не предпринималось и вот появилось два законопроекта: правительственный — мораторий на выплату кредитов по уничтоженным активам при условии, что такой объект — один на семью. И "законопроект Разумкова" — мораторий по любому уничтоженному активу. Это если грубо описать суть предложений.

Заставлять человека платить кредит по разрушенному жилью — нонсенс.

Дискуссионно, стоит ли давать такую льготу заемщику с пятью особняками на продажу. Но этих предложений явно недостаточно.

Поэтому я возвращаюсь к своему первоначальному предложению, сделанному несколько месяцев назад.

Мораторий на погашение кредитов на весь срок военного положения необходимо ввести для:

Людей, утративших работу, — на весь период безработицы. Семей, где есть погибшие, тяжелораненые, инвалиды в результате военных действий — им сейчас не до кредитов. Временных переселенцев, находящихся как за границей, так и внутри страны. Заемщиков, утративших активы, на покупку которых брались кредиты (тут можно спорить о льготе для "10 домов").

Как видите, все эти группы заемщиков легко классифицируются и документально подтверждаются, что минимизирует риск злоупотреблений.

НБУ при этом необходимо обязать заместить суммами долгосрочного рефинансирования дефицит финансового потока в банках, предоставивших отсрочку, — в размере утраченных поступлений. Поверьте, там будут не критичные суммы. И я не за себя прошу: у меня мизерный остаток по кредитному лимиту, если что.

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