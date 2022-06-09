Гасити кредит чи ні. Як вчинити під час воєнного стану

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Можна тільки уявити, наскільки важко сім'ї, яка втратила роботу і покинула свій дім, і якій також потрібно платити іпотеку, автокредит або споживчу позику із жахливими відсотками. Виходить, у нас для всіх форс-мажор, крім населення.

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Мені заперечували, що кредити забезпечують депозити.

У мирний час — так. Але не у воєнний.

Коли війна, депозити забезпечують держгарантії та рефінансування НБУ. Решта — від лукавого.

Два місяці в цьому напрямку нічого не робилося й ось з'явилися два законопроєкти: урядовий — мораторій на виплату кредитів за знищеними активами за умови, що такий об'єкт — один на сім'ю. І "законопроєкт Разумкова" — мораторій з будь-якого знищеного активу. Це якщо грубо описати суть речень.

Примушувати людину платити кредит за зруйноване житло — нонсенс.

Дискусійно, чи варто давати таку пільгу позичальнику з п'ятьма маєтками на продаж. Але цих пропозицій очевидно замало.

Тому я повертаюся до своєї початкової пропозиції, зробленої кілька місяців тому.

Мораторій на погашення кредитів на весь термін воєнного стану необхідно запровадити для:

Людей, які втратили роботу, на весь період безробіття. Сімей, де є загиблі, тяжко поранені, інваліди внаслідок воєнних дій — їм зараз не до кредитів. Тимчасових переселенців, які знаходяться як за кордоном, так і всередині країни. Позичальників, які втратили активи, для придбання яких бралися кредити (тут можна сперечатися про пільгу для "10 будинків").

Як бачите, всі ці групи позичальників легко класифікуються і документально підтверджуються, що мінімізує ризик зловживань.

НБУ за таких умов необхідно зобов'язати замістити сумами довгострокового рефінансування дефіцит фінансового потоку в банках, які надали відтермінування — у розмірі втрачених надходжень. Повірте, там не будуть критичні суми. І я не за себе прошу: у мене мізерний залишок за кредитним лімітом, якщо що.

Джерело.

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