НБУ с начала года зафиксировал подозрительные операции в 18 банках

В первом квартале 2017 года Национальный банк Украины по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 18 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение первого квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

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В НБУ отмечают, что такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн, отнесены Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.