Цена на нефть снова обвалилась, рубль падает

Цены на нефть утром 5 мая упали ниже $47 за баррель. Согласно данным биржи ICE, в ночь с четверга на пятницу контракты на поставку нефти марки Brent в июле резко подешевели. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В районе 6:30 баррель нефти марки Brent стоил $46,9.

Цена на нефть опускалась ниже уровня в $47 долларов в конце ноября прошлого года. В августе 2016 года баррель Brent опускался до $45,9.

Цены на нефть начали снижаться в начале апреля. 11 апреля нефть стоила $56,6 за баррель. С этого момента нефть подешевела больше чем на 17%.

В конце мая должна пройти встреча стран, входящих в ОПЕК. В ноябре прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу, чтобы поддержать цены на рынке. К этому договору присоединилась и Россия. Это привело к росту цен на нефть в последние месяцы.

Однако многие инвесторы теперь опасаются, что страны ОПЕК не смогут выполнить взятые на себя обязательства, а на майской встрече не смогут согласовать дальнейшее сокращение добычи.

Оптимизма в отношении цен на нефть не добавляет и рост добычи в США. Многие экономисты полагают, что на этом фоне любые сокращения добычи нефти в ОПЕК становятся бессмысленными. На цены они уже так сильно не влияют и лишь приводят к тому, что страны, входящие в картель, теряют свою долю на рынке.

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Падение цен уже привело к ослаблению рубля. На вечерних торгах на Московской бирже курс доллара вырос на 1 рубль и достиг 58,39 рубля.