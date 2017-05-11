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Главная » Деньги » Всё сложно. Почему "Северный поток — 2" может оказаться невостребованным
Всё сложно. Почему "Северный поток — 2" может оказаться невостребованным
Фото: AFP

Всё сложно. Почему "Северный поток — 2" может оказаться невостребованным

Транзитный путь российского газа в Европу по дну Балтийского моря может повторить судьбу заброшенных газопроводов Газпрома, уверены эксперты

Антонина Бажан - 11.05.17 9
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В начале мая стало известно, что российский газовый монополист Газпром и его европейские партнёры — концерны ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall выделили 6,65 млрд евро дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG в виде трёхлетнего кредита под 6% годовых на строительство "Северного потока — 2". Эта сумма составляет около 70% средств, необходимых для реализации проекта.

Как уже писал Фокус, в Нафтогазе считают, что запуск газопровода по дну Балтийского моря приведёт к существенному падению транспорта газа через Украину и уже приготовились снизить в несколько раз цены на транзит. "Украинский маршрут будет в 3-4 раза дешевле в сравнении с ожидаемыми тарифами "Северного Потока — 2". Это станет дополнительным подтверждением, что у проекта политическая, а не экономическая цель", — говорят в Нафтогазе.

Политика или экономика?

Российские эксперты ожидаемо придерживаются точки зрения, что Украине не удастся склонить Газпром воспользоваться своими услугами по транзиту газа после завершения строительства нового газопровода. "Они (Нафтогаз. – Фокус) хотят показать своим партнёрам в ЕС, что украинская сторона, мол, очень гибкая, готова пойти на какие-то уступки, что они более привлекательны для Европейского союза, чем Газпром. Но поздно — все решения приняты. И никто не будет отменять строительство "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", – уверен президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Однако, как считает директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, несмотря на громкую пиар-кампанию, говорить о том, что через трубы "Северного потока — 2" потечёт газ, пока преждевременно. Хотя бы потому, что уже имелись прецеденты широкого пиара вокруг строительства такого газопровода, как "Южный поток". Их целью тоже было транзитировать российский газ в обход Украины. "В 2014 году казалось, что вопрос строительства "Южного потока" уже решён. Более того, купили и положили на склады трубы. И когда на место пришло итальянское судно-трубоукладчик, президент Путин лично заявил, что "Южный поток" закрыт", — напоминает Гончар. При этом затраты на проект исчисляются миллиардами долларов.

В дело с "Северным потоком — 2" могут вмешаться США, поскольку этот проект, по сути, изменит в пользу России энергетическую карту Европы

С ним согласен и гендиректор компании East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин. "Вероятность постройки "Северного потока — 2" значительно выше, чем его функционирования. Дело в том, что для приёма дополнительных объёмов российского газа в Германии нужно построить новый газопровод EUGAL (по нему газ с "Северного потока — 2" будет транспортироваться до газового хаба в Германии. — Фокус). Для этого требуется разрешение Брюсселя, которое вряд ли будет получено", — говорит он.

Решение европейских властей по EUGAL зависит от того, получит ли Газпром окончательное разрешение эксплуатировать большую часть мощности газопровода OPAL, который выходит на север Германии и также может доставлять на какой-либо немецкий хаб газ из "Северного потока — 2". До недавнего времени россияне могли пользоваться лишь половиной мощностей этой трубы. В прошлом году Еврокомиссия дала добро россиянам использовать 80% мощности. Однако сейчас Польша, Литва и Латвия оспаривают это решение в суде, поскольку считают, что усиление позиций Газпрома в Европе угрожает экономике и политической стабильности стран ЕС. Исход этого дела неизвестен, но если суд решит, что мощности OPAL должны продаваться на аукционе, то россияне легко могут выкупить их, поскольку никому из других поставщиков природного газа не нужны дополнительные мощности для поставок на север Германии.

Розги дядюшки Сэма

Однако, как полагает Гончар, даже если европейская Фемида встанет на сторону россиян, в дело с "Северным потоком — 2" могут вмешаться США, поскольку этот проект, по сути, изменит в пользу России энергетическую карту Европы. "Это означает крах энергетического союза Европы и раскол внутри ЕС, что вполне может обернуться коллапсом всего Союза, — считает он. — Вопрос "Северного потока — 2" нельзя пока считать решённым. Недавно делегация Нафтогаза встречалась в Вашингтоне с министром энергетики США, который подтвердил, что они по-прежнему относятся к этому проекту негативно", — поясняет Гончар.

По мнению эксперта, американский парламент может одобрить законопроекты по введению санкций в США в отношении сотрудничающих с Россией компаний. "В американском парламенте находятся на рассмотрении два законопроекта, которые ограничивают любое финансовое участие или помощь Газпрому в строительстве со стороны европейских компаний. А Россия сама не в состоянии построить эти трубопроводы. Санкции будут направлены не столько против Газпрома, сколько против возможных компаний-подрядчиков. Поэтому я бы не считал, что для россиян ситуация выглядит так безоблачно и победно. Но об этом, понятное дело, никто с той стороны говорить не будет", — отмечает он.

Как сложится судьба нового газопровода, предугадать пока сложно. Но то, что россиянам будет непросто отказаться от транзита газа через нашу страну, можно утверждать уже сейчас.

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