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Главная » Деньги » В НБУ поступили две заявки на покупку российского Проминвестбанка

В НБУ поступили две заявки на покупку российского Проминвестбанка

В НБУ поступили две заявки на покупку российского Проминвестбанка
Фото из открытых источников

Пакеты документов подали два гражданина Украины

12.05.17 290
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Национальный банк в апреле получил пакеты документов от двух гражданин Украины для согласования приобретения прямого существенного участия в капитале Проминвестбанка, в настоящее время дочернего банка российского государственного Внешэкономбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя публикации в СМИ о намерениях граждан Украины – народного депутата Максима Микитася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса – приобрести по 25% акций Проминвестбанка каждый и подаче ими соответствующих документов в Антимонопольный комитет Украины.

В Антимонопольном комитете информацию пока не прокомментировали, а Национальный банк имена заявителей не называет, пишет УНИАН.

"Сейчас полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно, в том числе, в отношении лиц заявите лей", - сообщили в НБУ.

Регулятор напомнил, что в соответствии с законодательством может рассматривать документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, в том числе - проверять деловую репутацию, финансовое состояние инвестора и источники происхождения средств.

"Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных в статье 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", - отметили в регуляторе.

Проминвестбанк является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк).

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, VS Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк, сроком на 1 год. Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

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