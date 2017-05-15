S&P спрогнозировало, когда Украина получит следующий транш кредита МВФ

Украина скорее всего получит следующий транш кредита Международного валютного фонда и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Так считают в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, S&P полагает, что власти Украины продолжат выполнять условия программы с МВФ с некоторыми задержками.

Агентство напомнило, что финансирование МВФ преимущественно направляется в резервы Национального банка, однако выполнение требований Фонда позволит правительству привлекать средства со стороны Европейского Союза и других доноров.

S&P отмечает, что рост международных резервов Украины укрепил доверие к НБУ и обеспечил стабильность гривны, но в то же время ожидает небольшого ослабления национальной валюты Украины к концу года.

В соответствии со своими критериями агентство продолжает относить банковский сектор Украины к группе наиболее рисковых - "10".

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиард долларов.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией. Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

