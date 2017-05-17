Крепкий запрет. Возобновится ли в Киеве торговля алкоголем по ночам

На майские праздники в киевских супермаркетах царила неразбериха. Часть небольших магазинов возобновила ночную торговлю алкоголем, поясняя, что суд отменил введённый в прошлом году Киевсоветом запрет на ночную продажу крепких напитков. Однако большая часть сетей продавать спиртное отказывается. Фокус разобрался, имеет ли по-прежнему ограничение депутатов законную силу.

Напомним, в сентябре прошлого года Киевсовет запретил в столице ночную торговлю алкоголем. Сейчас в Киеве пиво или что-либо покрепче с 23 до 10 часов можно купить лишь в заведениях общественного питания. Однако ещё в январе 2017-го Киевское отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) обязало Киевсовет отменить это решение, поскольку подобный запрет, во-первых, не предусмотрен украинским законодательством, а, во-вторых, мешает магазинам конкурировать с ресторанами и барами, которые по-прежнему могут продавать алкоголь по ночам.

В апреле этого года столичный хозсуд обязал Киевсовет выполнить решение АМКУ, отменив запрет, однако город подал апелляцию, которая пока не рассматривалась.

Спор Киевсовета и АМКУ по поводу ночной торговли спиртным не уникален для столицы. Подобные запреты принимались не раз в регионах, к примеру во Львове. Более того, в мае 2016 года Верховный суд Украины (ВСУ) вынес постановление, в котором указывается, что закон позволяет местным советам лишь устанавливать график работы торговых точек по согласованию с их владельцами, а никак не указывать магазинам, когда они могут торговать.

Пострадавшие есть?

Кроме специфических покупателей, привыкших отовариваться спиртным в тёмное время суток, от запрета пострадали главным образом торговые сети — дискаунтеры и одиночные магазины. Как поясняет директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в "респектабельных" сетях, рассчитанных на платёжеспособную публику, выторг от ночной продажи алкоголем до введения запрета составлял не более 2%. "Хороший виски люди ночью не покупают. Ночью покупают самое дешёвое", — говорит эксперт.

Чтобы запрет на торговлю алкоголем потерял юридическую силу, городские депутаты должны либо отменить своё предыдущее решение, либо же нужно признать его незаконным в судебном порядке

Кроме падения выручки, дискаунтеры столкнулись с проблемой информирования покупателя о том, что приближается момент, когда он не сможет купить спиртное. Человек может взять с полки бутылку до 23 часов, а попасть на кассу после того, как запрет вступит в силу. Подобные ситуации нередко заканчиваются скандалами, а то и потасовками с охраной, заканчивающимися вызовом полиции. Живущим рядом с подобными магазинами киевлянам это зрелище приходится видеть довольно часто.

Можно предположить, что именно крупные дискаунтеры и стали вдохновителями разбирательств об отмене постановления Киевсовета о запрете на торговлю алкоголем по ночам. Однако, как поясняет на правах анонимности один из инсайдеров рынка ретейла, им оппонируют "респектабельные" сети, также обладающие значительными ресурсами. С 2015 года, когда платёжеспособность украинцев резко упала, именно дискаунтеры стали лидерами роста среди ретейлеров. Поэтому другие игроки стараются ограничить их рост, лишив части выручки. По словам нашего источника, даже если решение Киевсовета признают незаконным, депутатов постараются "уговорить" ввести новый подобный запрет, к примеру, изменив время действия ограничения на 15 минут.

Запретить нельзя разрешить

Но даже добиться отмены существующего запрета будет непросто. Несмотря на то, что незаконность запрета Киевсовета на торговлю алкоголем по ночам признали как АМКУ, так и суды, включая ВСУ, опрошенные Фокусом юристы сходятся в том, что пока у торговых сетей нет оснований игнорировать это ограничение.

Чтобы запрет на торговлю алкоголем потерял юридическую силу, городские депутаты должны либо отменить своё предыдущее решение, либо же нужно признать его незаконным в судебном порядке. Как уже говорилось, пока этого не случилось — впереди ещё апелляция. "Хозсуд Киева рассматривал требование АМКУ к Киевсовету выполнить решение, которым он обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время. Это решение суда не касается вопроса признания запрета незаконным", — говорит управляющий партнёр ЮФ Glagos Дмитрий Шаповал. Адвокат подчёркивает, что по данному решению суда запрет может быть снят лишь в случае, если местные депутаты выполнят решение суда и отменят введённый ими же запрет.

Впрочем, как отмечает юрист, Киевский административный суд уже начал рассматривать дело по нескольким объединённым искам физлиц именно о признании противоправным решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время. В этих исках имеется аргумент, связанный с отсутствием полномочий у местных советов запрещать продажу чего бы то ни было в определённое время, что уже подтвердил ВСУ, а также аргумент о нарушении прав человека. "Решение Киевсовета противоправно, незаконно и нарушает законные права граждан приобретать алкогольные напитки в удобное для них время. Ведь Закон "О защите прав потребителей" предоставляет право на свободный выбор товаров и услуг именно в удобное для человека время", — подчёркивает адвокат Денис Фетисов.

В запрете на торговлю алкоголем по ночам нет ничего экстраординарного. Подобные ограничения действуют в ряде стран Европы

Однако, по мнению партнёра уголовной и гражданской практики компании "ЮВИТО" Кристины Чаплиевой, истцам потребуется доказать свою правоту в трёх судебных инстанциях. А на это потребуется не один год.

К тому же сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится проект закона, который запрещает продажу алкоголя в ночное время по всей стране. Речь идёт о законопроекте №6137 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета торговли алкоголем в ночное время)", авторами которого выступили преимущественно внефракционные депутаты, в том числе и мажоритарные депутаты от "Свободы". Однако, как утверждают источники Фокуса в ВР, это документ, по сути, лишь пиар-средство, призванное показать, что партия пытается выполнить свои программные обещания, среди которых есть запрет на ночную торговлю алкоголем. Но поскольку сама партия не прошла в парламент, крайне мало шансов, что этот документ попадёт в сессионный зал.

Однако нельзя исключать, что нечто подобное предложат и более весомые политсилы. Справедливости ради надо признать, что в запрете на торговлю алкоголем по ночам нет ничего экстраординарного. Подобные ограничения действуют в ряде стран Европы, к примеру в Скандинавии. В некоторых странах, например, в Германии и Польше, законодательно закреплено право общин самостоятельно регулировать этот вопрос. Поэтому в случае Украины речь может идти лишь о формальном несоответствии решения киевских депутатов действующему законодательству, а не о существенных нарушениях прав и свобод граждан.