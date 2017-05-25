НБУ пообещал уже в ближайшее время смягчить ограничения на валютном рынке

Национальный банк Украины планирует смягчить ряд административных ограничений на валютном рынке.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на брифинге.
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По его словам, регулятор намерен увеличить срок экспортно-импортных расчетов со 120 до 180 дней, разрешить возврат инвестиций иностранным инвесторам, а также покупку валюты независимо от наличия собственных валютных средств на счетах.
Напомним, Национальный банк Украины продолжил смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, приняв решение снизить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 12,5% годовых.