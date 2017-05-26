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Нацбанк смягчил валютные ограничения
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

Нацбанк смягчил валютные ограничения

Максимальный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров составит 180 дней

26.05.17 300
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Национальный банк Украины смягчил монетарную политику путем либерализации валютного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отменена временная норма, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 120 дней. Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.

Иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украину средства. До сих пор было запрещено покупать и перечислить инвалюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям были предоставлены обязательства международных финансовых организаций.

В НБУ отмечают, что ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке, и относительной сбалансированности инфляционных рисков.

Кроме либерализации определенных антикризисных ограничений, НБУ отменяет ограничения, что делает невозможным открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте первой группы классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ ко второй или третьей группе классификатора.

В то же время НБУ устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах нерезидентов-кредиторов. Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, подписанного резидентом-заемщиком, не являющимся банком.

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