Сказка о гадком утёнке. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций

История украинского стартапа Grammarly чем-то напоминает сказку о гадком утёнке. Почти восемь лет назад киевляне Дмитрий Лидер, Максим Литвин и Алексей Шевченко создали продукт, который должен был корректировать англоязычный текст, делая его структурно, грамматически и стилистически правильным.

За 8 лет существования их детище преобразилось в интернациональную компанию с офисами в Киеве, Нью-Йорке и Сан-Франциско. О международном признании говорит и то, что Grammarly стал первым украинским стартапом, привлёкшим $110 млн западных инвестиций.

Дмитрий Лидер, один из сооснователей Grammarly, рассказал Фокусу о том, на каких условиях получены инвестиции, на что потратит эти вливания компания и без какого качества выход на международную арену останется для украинских предпринимателей недостижимой вершиной.

Grammarly появилась в 2009-м. Немногим раньше, в 2002-м, бывший руководитель познакомил меня с Алексеем и Максимом. Я тогда был студентом НАУ, а ребята — выпускниками киевского Международного христианского университета. Я присоединился к их студенческим проектам, которые переросли в первый бизнес, продукт для обнаружения плагиата в студенческих работах MyDropBox.

Написать что-то хорошо самим — сложно. Работая над MyDropBox, мы начали изучать проблемы, с которыми сталкиваются пишущие. Почему люди занимаются плагиатом? Оказалось, что одна из основных причин — неумение выразить свои мысли. Человек может хорошо разбираться в предмете, но не знать, как это подать. Когда мы продали бизнес американской компании, решили взяться за более фундаментальную проблему — помогать людям с коммуникацией.

Первая версия продукта была создана именно здесь, в Киеве. Работу над Grammarly мы разбили на несколько этапов. Сначала занялись базовой механикой языка, исправлением орфографии и грамматики. Потом перешли к таким аспектам речи, как понятность (чёткое, краткое, однозначное изложение) и эффективность (достижение целей коммуникации).

Дмитрий Лидер: "Почему люди занимаются плагиатом? Оказалось, что одна из основных причин — неумение выразить свои мысли. Человек может хорошо разбираться в предмете, но не знать, как это подать"

Ваша бабушка общается в интернете? Значит, она ведёт некую цифровую коммуникацию. В таком случае я бы объяснил ей работу сервиса так: Grammarly — это цифровой помощник, который работает за кулисами тогда и там, где вы создаёте сообщение, где вы общаетесь онлайн.

В будущем Grammarly сможет предсказывать реакцию собеседника или собеседницы на ваше сообщение. И предлагать соответствующие изменения. Для человека эта задача часто оказывается сложной, а вот компьютерная система, через которую проходит много подобных сообщений, может анализировать реакцию пользователей на них и прийти на помощь.

Уже сейчас сервис проверяет грамотность набранного в реальном времени текста. Вы переходите к редактированию — и Grammarly оценивает четкость изложения, подсказывает, чем заменить повторяющиеся слова или громоздкие предложения. Кроме того, сервис заметит, если стиль изложения не соответствует выбранному жанру, может подсказать более выразительные фразы. С помощью Grammarly люди редактируют свои рабочие письма, резюме, сообщения в соцсетях и даже информацию профиля на сайте знакомств.

В 2015-м мы запустили бесплатную версию Grammarly. Она позволяет убрать из сообщений явные дефекты, основные ошибки, а платная версия отполирует сообщение, чтобы сделать его максимально эффективным. Основное изменение, которое произошло с нами после выхода бесплатной версии — значительное увеличение аудитории.

Кто-то считает, что искусственный интеллект оказывает человеку медвежью услугу. Мол, люди привыкают бездумно полагаться на технологии. Не согласен. Grammarly — это инструмент для продуктивности. Он не заменяет человека, не умаляет его роль, а позволяет ему стать продуктивнее. Мы хотим помочь человеку выражать мысли так, чтобы его понимали, как задумывалось, без искажения. Если суть — это картинка в голове, мы поможем вам составить такое сообщение, чтобы, прочтя его, собеседники увидели такую же картинку.

Дмитрий Лидер: "Развивая идеи своего бизнеса, стоит мыслить глобально", — это основная рекомендация, которую могу дать украинским предпринимателям"

Первого своего клиента команда Grammarly получила случайно. Перед тем, как запустить первую версию продукта, мы хотели проверить, работает ли Гугл-реклама. По ошибке запустили почти готовый сайт. На несколько минут. И увидели новую учётную запись. Человек успел отреагировать на рекламу и купил подписку за сумму в несколько раз большую, чем то, что мы потратили на рекламу. Пришлось запускаться ускоренными темпами. Это реальная история.

Продукт помогал нам искать людей в команду. Многие из тех, кто присоединился к нам, своё знакомство с компанией начинали со знакомства с продуктом: становились пользователями Grammarly, а потом решали присоединиться к нашей команде. Так в 2011-м к нам пришёл генеральный директор Бред Хувер. Он уже был пользователем Grammarly, когда познакомился с Максимом и Алексеем на профильной конференции.

Improving lives by improving communication — это наша миссия и ответ на вопрос о том, зачем мы это делаем. Мы хотим улучшить качество коммуникации. Нам удалось создать продукт такой сложности с довольно небольшой командой — меньшей, чем в других технологических компаниях. А всё потому, что компания уделяла много внимания созданию продуктивной командной культуры и поиску талантливых сотрудников, которые бы разделяли наши ценности. Нередко мы сначала находили человека, с которым нам хотелось работать, а потом придумывали для него роль, которая позволила бы ему раскрыться и стать частью команды.

$110 млн инвестиций от General Catalyst — первое стороннее вливание финансов. Grammarly действительно начиналась без сторонних инвестиций, компания была основана на деньги от продажи предыдущего проекта, о котором я вам уже рассказывал. Восемь лет мы развивались как самостоятельная компания.

Нам удалось получить инвестиции на очень выгодных для себя условиях. Мы сохранили полный контроль над компанией и её будущим. Фактически инвесторы предоставили свой бренд, опыт, ресурсы в обмен на финансовое участие в последующем росте. Мы продолжим заниматься тем, чем занимаемся сегодня, только больше и быстрее. Нарастим команду в трёх офисах, будем создавать мощные технологии и поддерживать растущее количество пользователей.

Слышали о термине "мафия PayPal"? Так обычно говорят о выходцах из технологической компании PayPal. Они основали много других проектов по всему миру, но их связывает общая история. Мы надеемся, что люди, которые сейчас работают с нами, станут "мафией Grammarly" и создадут множество компаний, в том числе и в Украине.

"Развивая идеи своего бизнеса, стоит мыслить глобально", — это основная рекомендация, которую могу дать украинским предпринимателям. Думать нужно не о западной или украинской, а о глобальной аудитории, о том, что может быть универсально.

Я хотел бы видеть (делает паузу) больше доверия на украинском рынке. На Западе в основе партнёрских отношений лежат открытость, честность и доверие. Уверен, этот глобальный тренд неминуемо завоюет и Украину. Я в этом смысле оптимист.

Дмитрий Лидер: "Не в последнюю очередь мы взялись за этот продукт, потому что он решал и нашу проблему — то, с чем сталкиваются не носители английского языка, которые активно его используют"

Начните с решения личных проблем. Авторам стартапов и инноваторам часто рекомендуют начинать с решения собственных проблем. Так вы обеспечите себе, как минимум, одного пользователя (смеётся). Не в последнюю очередь мы взялись за этот продукт, потому что он решал и нашу проблему — то, с чем сталкиваются не носители английского языка, которые активно его используют.

Я уверен, что в будущем искусственный интеллект начнут использовать во многих сферах: обучение, забота о здоровье, коммуникации. Последнее — то, с чем уже сейчас работает Grammarly. Пока мы обрабатываем текст, со временем можем взяться за голос.

Превратить Украину в один из центров разработки искусственного интеллекта реально. История нашего успеха может стать примером и вдохновлять других украинских предпринимателей. Grammarly показала, что в Украине есть технические и управленческие компетенции, есть люди, которые могут так. Надеюсь, это привлечёт к нашей стране внимание других иностранных инвесторов.

Фото: Александр Чекменёв